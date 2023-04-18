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Siyaset Yerine kayyım atanan HDP'li başkan gözaltına alındı!
Siyaset

Yerine kayyım atanan HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 22:51:00 -
Yerine kayyım atanan HDP'li başkan gözaltına alındı!

Terör iltisakı sebebi ile yerine kayyım atanan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Berivan Kutlu, evinin önünde gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yerine kayyım atanan terör sevici HDP'li Cizre Belediye Başkanı Berivan Kutlu evinin önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

Gelişmeyi PKK terör örgütüne yakın Mezopotamya Haber Ajansı duyurdu.

Haberde HDP'li Kutlu ile birlikte Agit Malgaz isimli kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Kutlu ve Malgaz Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kutlu ve Malgaz’ın gözaltına alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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