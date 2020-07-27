Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda yetki 15. Kez Bem-Bir-Sen’de

Covıd-19 nedeniyle bu sene Temmuz ayına ertelenen yetki tespit toplantısı sonucunda Bem-Bir-Sen, Yerel Yönetimler Hizmet Kolunda 2020 yılı yetki tespit sürecini, 58.867 üye sayısı ile en yakın sendikanın üye sayısının iki katından daha yüksek üye sayısı ile birinci olarak tamamladı.

Açıklanan rakamların ardından Bem-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yerel yönetim çalışanlarının mali ve özlük haklarını geliştirmek, özgürlük alanlarını genişletmek amacıyla kurulduğumuz 1994 yılından bugüne yüzlerce kazanımımızın yanı sıra insani konularda duyarlı, kültürel değerlerimize bağlı, her türlü vesayet odağına karşı duran tarzımızla 14 yıldır olduğu gibi 15’inci yılımızda da Yerel Yönetim Hizmet Kolunda Bem-Bir-Sen olarak yetkili sendika olduk.

El değiştiren belediyelerde siyasi partilerin yandaşı sendikalarca üyelerimize yönelik yapılan baskı, tehdit ve sürgünlerle yetkiyi alacağını zannedenler Bem-Bir-Sen’in dik duruşu, kararlı tavrı, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği mücadele neticesinde yine hüsrana uğradı. Hizmet sendikacılığı yaklaşımından taviz vermeyen Bem-Bir-Sen 15’inci kez yerel yönetim hizmet kolunun yetkili sendikası oldu. Yerel Yönetim çalışanlarının haklarını savunan, hukukunu koruyan, yerel yönetimlerde politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynayan, her türlü zulüm, haksızlık, baskı ve zorbalığa karşı mücadele eden, mazlumdan ve adaletten yana tavır koyan, ilkeli duruş kararlı yürüyüşümüzle Yerel Yönetim Çalışanlarımızdan gördüğümüz teveccüh, aldığımız destek hem gücümüzün hem de sorumluluğumuzun büyüklüğünün göstergesi olarak tespit tutanaklarına yansıdı.”



Yapılan baskı ve zulümlere rağmen Bem-Bir-Sen’in onurlu bir duruş sergilediğini ifade eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise, “31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde faşizan yönetimler ve yandaş sendikalar tarafından üyelerimize yapılan zulüm, baskı, sürgün, görevden alma, iş akdi fesihlerine rağmen Bem-Bir-Sen 15’inci kez yetkili sendika olmuştur. Bütün zorluklara, baskılara, sürgünlere, görevlerinden alınma pahasına sendikasını terk etmeyen, tehditlere boyun eğmeyen, ahlaksız tekliflere yüz çeviren, davasına inanmış, milletimizin hizmetinde “Kardeşler Birliği” sendikanın adı Bem-Bir-Sen’dir. İlk günden bugüne başarımızda emeği olan genel merkez yönetim kurulumuza, şube/il yönetim kurullarımıza, işyeri temsilcilerimize ve kıymetli üyelerimize hassaten teşekkürler ediyorum. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 1397 Belediye, 51 İl Özel İdare, 33 Birlik olmak üzere Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kapsamında 1481 kurumdan 974 kurumda yetkili sendikanın adıdır.” şeklinde konuştu.



