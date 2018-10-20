Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de "İstanbul" çatlağı

24 Haziran seçimlerinde dip dalganın vurduğu İYİ Parti'de yerel seçimlerin öncesi İstanbul çatlağı yaşanıyor. 30 Ağustos'ta il başkanlarının istifalarını isteyen İP'te 81 il başkanlığına yeniden atamalar yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul il başkanlığı görevinden alınan Ersin Beyaz'ın yerine 18 gün önce genel başkan yardımcısı ve İYİ Parti Sözcüsü Mehmet Satuk Buğra Kavuncu atandı.

İstanbul'da derin çatlak

3 Ekim tarihinde de tüm Türkiye'deki ilçe başkanlarından da istifa etmeleri istendi. Çağrıya uyan ilçe başkanları ve yönetimleri il başkanlıklarına istifa dileklerini verdi.

Ciddi gazetenin haberine göre; İstanbul'a yeni il başkanının atanmasının ardından 18 gün geçmesine rağmen, genel merkezin çağrısına sadece sekiz ilçe başkanı uydu. 31 ilçe başkanı, henüz istifa dilekçesi vermedi.

Çoğu kurucu ilçe başkanı başkanı olan isimler, istifa dilekçelerini vermeme yönünde direnmeye başladı.

Görevden almalar başlayacak

İlçe başkanları, genel merkezin talebinde diretirse, il yönetimi kurulduktan sonra görevden almalar başlayacak.