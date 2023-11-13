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Gündem Yerel seçim yaklaşıyor! MHP'den flaş açıklama: Adaylık süreci bugün başladı
Gündem

Yerel seçim yaklaşıyor! MHP'den flaş açıklama: Adaylık süreci bugün başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 11:31:00 -
Yerel seçim yaklaşıyor! MHP'den flaş açıklama: Adaylık süreci bugün başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mahalli İdareler Seçimleri için partisinde aday adaylığı sürecinin bugün başladığını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının 15 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Bugün başlayan süreç kapsamında, belediye başkanı aday adaylarının MHP Genel Merkezi'ne şahsen müracaat ederek başvuru formu dolduracaklarını aktaran Yıldız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının ise il ve ilçe teşkilatlarınca alınacağını duyurdu.

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