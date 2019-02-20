0553 313 94 23

Yerel seçim öncesi İstanbullular kararını verdi! Son anket açıklandı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi İstanbul anketini açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
Yerel seçim öncesi İstanbullular kararını verdi! Son anket açıklandı

31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul ile ilgili son anketi Twitter hesabından paylaştı.

Binali Yıldırım ipi göğüslüyor...

Ankete göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan önünde seçimleri kazanıyor.  

Kemal Özkiraz'ın paylaştığı ankette; Yıldırım yüzde 44'ünü alırken İmamoğlu ise yüzde 42'sini alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
  1. Kemal Özkiraz
  2. İstanbul
  3. Mahalli İdareler Seçimleri
  4. Avrasya Araştırma
  5. Twitter

YORUM YAZ

  • Adem İslamoğluAdem İslamoğlu9 dk önce
    gönlüm ak partiye, oyum ÇÖPE ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli gasp şüphelileri yakalandı
  1. GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli..
  2. Roger Federer toprak korta geri dönüyor
  3. Göçmenleri taşıyan araç kanala..
  4. Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası
  5. İYİ Parti'de Maltepe anlaşmazlığı
  6. Fenerbahçe, Zenit maçına hazır
  7. Ukrayna'dan "Rusya Kırım'a nükleer..
  8. Polatlı'daki patlama
  9. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
  10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı’daki..
  12. Bakan Çavuşoğlu’ndan taziye ziyareti
  13. Bakan Kurum, Yeşilvadi Millet..
  14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  15. Görme engelli judocular milli takım..
  16. Bakan Turhan’dan Konya’ya metro..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze..
  18. Şampiyonun belirleneceği maçta saha..
  19. Yerel seçim öncesi İstanbullular..
  20. Dolar için kritik tahmin: 5 TL'nin..
  21. "Üretimin ithal bağımlılığını..
  22. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
  23. CHP İzmir Milletvekili Kılıç'tan..
  24. Fatih Erbakan ilk seçim vaadini açıkladı
  25. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
  26. Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtılıyor
  27. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
  28. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  29. Bakan Varank: “Askeri ücret desteğini..
  30. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı