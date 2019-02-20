Yerel seçim öncesi İstanbullular kararını verdi! Son anket açıklandı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi İstanbul anketini açıkladı.

31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul ile ilgili son anketi Twitter hesabından paylaştı. Binali Yıldırım ipi göğüslüyor... Ankete göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan önünde seçimleri kazanıyor. Kemal Özkiraz'ın paylaştığı ankette; Yıldırım yüzde 44'ünü alırken İmamoğlu ise yüzde 42'sini alıyor.

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