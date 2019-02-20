Yerel seçim öncesi İstanbullular kararını verdi! Son anket açıklandı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi İstanbul anketini açıkladı.20 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul ile ilgili son anketi Twitter hesabından paylaştı.
Binali Yıldırım ipi göğüslüyor...
Ankete göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan önünde seçimleri kazanıyor.
Kemal Özkiraz'ın paylaştığı ankette; Yıldırım yüzde 44'ünü alırken İmamoğlu ise yüzde 42'sini alıyor.
YORUM YAZ