Yerel seçim öncesi Ankara’yı sallayan anket! Fark açıldı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mansur Yavaş ile Ak Parti, Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok arasında ipi kimin göğüsleyeceği merak ediliyor.

Her iki adayda seçim kampanyalarını sahada yürütmeye devam ederken, kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuçlar tartışmaları da beraberinde getiriyor. CHP Adayı Mansur Yavaş zaman zaman yaptığı açıklamalarda 5 puan 10 puan önde olduğunu gösteren anketler olduğunu iddia ederken, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ise gerçek anketlerde biz öndeyiz açıklaması yaptı.

Altınok mu önde, Yavaş mı?

Başkent Ankara’da kim önde? Seçimleri kazanma ihtimali olan aday kim? Kimin projeleri vatandaş tarafından karşılık buluyor? Vatandaş 31 Mart sonrası mazbatayı kime verecek? Tüm bu soruların cevabını 1 Nisan’da öğreneceğiz.

Ankara’da yapılan son Anket çalışmasına göre ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Turgut Altınok, Mansur Yavaş’a en az 3 puan fark atıyor.

Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) tarafından 3200 kişi ile yüz yüze ve telefon ile gerçekleştirilen ankete göre Turgut Altınok’un oy oranı %43,2, Mansur Yavaş’ın oy oranı ise %39,7 olarak çıktı. İYİ Parti Adayı Cengiz Topel Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı %3,1, DEM Parti Adayı Gülten Kışanak’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise %2,7 olarak gerçekleşti. Yeniden Refah Patisi Adayı Suat Kılıç ise ankete göre %2,6’da kaldı. Zafer Partisi Adayı Hüseyin Bartu Soral’ın oy oranı ise %1,4.

Diğer adaylara çıkan oran %1,5 ve Kararsız seçmen oy oranı ise %5,8 olarak görülüyor.



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ASPAM tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında kararsızlarında dağıtılması ile Turgut Altınok’un oy oranı %45,4 çıkarken, Mansur Yavaş’ın oy oranı %41.7’de kaldı.

ASPAM Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır yaptığı açıklamada “Ankara’da sahada çok farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Vatandaş önümüzdeki 5 yıllık dönemde Ankara’ya kimin hizmet edebileceğine, Ankara’ya kimin daha fazla değer kazandırabileceğine bakıyor. Özellikle İYİ Parti ve DEM Partinin alacağı oylar Başkent’te ciddi oranda belirleyici olacaktır. Biz ASPAM olarak sokağın nabzını göz ardı etmeden çalışmalar yürütüyoruz. Seçim tarihi yaklaştıkça daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır. Şu anda 1-2 puanlık yanılma olabilir. Şubat ayı başındaki anketimize göre 2 puanlık fark vardı. Diğer adaylar tam olarak seçim kampanyalarına henüz başlamamıştı. Şu an fark 3 puanı geçti” diye konuştu.