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Yerel seçim fırsatçıları! 40 liraya aldılar 8 milyon lira istiyorlar

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, 40 lira masrafla kurulan sitelerin satış fiyatları ise el yakıyor. "Akgündem.com.tr" sitesi 800 bin liradan, "2023turkiye.com" sitesi ise 8 milyon liradan satılıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:08
Yerel seçim fırsatçıları! 40 liraya aldılar 8 milyon lira istiyorlar

31 Mart yerel seçimleri için adayların kullandıkları sloganları takip edip internet sitesi kuran fırsatçıların 40 liraya kurdukları bir siteyi 800 bin liradan, "2023turkiye.com" sitesini ise 8 milyon liradan satmak istedikleri ortaya çıktı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar sahada projelerini anlatmaya çalışırken, kullanmış oldukları kelimeler ve mensubu oldukları partilerin kalıplaşmış sloganları fırsatçılar için gelir kapısı olarak görüldü.

Seçimler için domain yarışına girdiler

Adayların kullandıkları sloganları içeren internet sitesi kuran fırsatçılar, bu siteleri yüksek fiyatlardan satmaya çalışıyor. Fırsatçılar, alım satım işlerinin yapıldığı en popüler sitede, seçimler için domain satışı yarışına girmiş vaziyette. Arama motorunda en üstte çıkmak isteyenler, bu kimliği kullanıcıların aklında kalacak şekilde hazırlıyor. Günümüzde birçok kişi ya da firma bunu yapamadığı için yüksek fiyat ödeyerek internet sitesini satın almak zorunda kalıyor.

8 milyon liradan satılıyor

En popüler satış sitesinde verilen ilanlar incelendiğinde özellikle Cumhur İttifakı'na yönelik satışlar yapıldığı görülüyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; "Seçime özel", "Bu fırsat kaçmaz" gibi pazarlama yöntemleriyle satışa çıkarılan siteler arasında, "2023.com", "turqiye.com", "2023turkiye.com" "Akgündem.com.tr", "turkiye.kim", "turkey.net" de bulunuyor.

Sadece 40 lira masrafla kurulan sitelerin satış fiyatları ise el yakıyor. "Akgündem.com.tr" sitesi 800 bin liradan, "2023turkiye.com" sitesi ise 8 milyon liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:08
  1. Türkiye
  2. YEREL SEÇİM

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