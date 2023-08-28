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Medya Yerel seçim anketi herkesi şaşırttı! İşte o çok ilginç sonuçlar
Medya

Yerel seçim anketi herkesi şaşırttı! İşte o çok ilginç sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-08-28 13:24:00 -
Yerel seçim anketi herkesi şaşırttı! İşte o çok ilginç sonuçlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın 10-17 Ağustos arasında 2 bin 314 kişi ile yüz yüze yaptığı Türkiye’nin Nabzı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın 10-17 Ağustos arasında 2 bin 314 kişi ile yüz yüze yaptığı Türkiye’nin Nabzı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Selvi'nin aktardığına göre, Optimar, ankete katılanlara, "Belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 70,5’i ezici bir çoğunlukla "aday" derken, "parti" diyenlerin oranı yüzde 29,5 çıktı.

Optimar, seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’ye neden oy verdiklerini sordu. Ankete katılanların yüzde 22,2’si "başarılı hizmetleri için" dedi. "Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için" diyenler yüzde 17,1’le ikinci sırada geldi. "AK Partili olduğum için" diyenler yüzde 13,8, "ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için" yanıtını verenler yüzde 9,7, "liderinden dolayı diyenler" yüzde 8,5 çıktı. "Alternatif olmadığı için" diyenler yüzde 8,3, "ülke bekası için" diyenlerin oranı ise yüzde 6,6, "dini inancımdan dolayı" diyen yüzde 3,7, "ittifak için" diyen ise yüzde 1,3 oranında.

 
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