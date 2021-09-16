Yerel ayçiçeği tohumu geliştirilmesinde dönüm noktası olan projede ilk hasat yapıldı

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Proje kapsamında Türkiye’de yerel ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi, verim ve kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasını sağlayacak yüksek kaliteli yerel çeşitler elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu bağlamda ayçiçeği tarımı yapan çiftçilere eğitim ve yayım çalışmaları ile teknik uygulama desteği de sağlanıyor. Bugün ise geçen mayıs ayında Tekirdağ Muratlı, Edirne Keşan ve İstanbul’un Silivri ilçelerinde belirlenen üç farklı deneme tarlasında ekimi gerçekleştirilen 2 tescilli, 2 üretim izinli, 6 adet de aday çeşit olmak üzere toplam 10 çeşit yerel tohumdan elde edilen ürünler hasat edildi.

10 çeşit ayçiçek aday tohum çeşitlerinin denemesi gerçekleştirildi

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, “Biz her zaman doğayı, çevreyi, tarımı ve çiftçileri destekleyen projeler ortaya koymaya çalışıyorken benzer amaçlarla yola çıkan Yudum ile bu projede buluştuk. ‘Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi’nin doğuşu Yudum ile tanıştıktan sonra gerçekleşti. Proje kapsamında öncelikle önder çiftçilere tohum desteği sunuldu, çiftçi ağı kuruldu, ayçiçeği tarımı ile ilgili eğitimler verildi. Ardından 3 adet tarlamızda 10 çeşit ayçiçek aday tohum çeşitlerinin denemesi gerçekleştirildi” dedi.

“Hedefimiz yerli üretimi artırmak ve çiftçilerimizi her anlamda desteklemek”

45 yıl önce bu topraklarda doğan, Türkiye’nin en sevilen sıvıyağ markası Yudum olarak, yerli ayçiçek üretiminin artırılması hedefiyle yepyeni bir projeye imza atmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, “Hedefimiz belli; yerel tohumlarla yerli üretimde kapasiteyi artırmak ve çiftçilerimizi her anlamda destekleyerek bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak. Yerel Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi ile Türkiye’de yerel ayçiçeği tohumunun geliştirilmesine; verim ve kalite bakımından dünya pazarında da söz sahibi olunmasına katkı sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler, dünyadaki gıda sistemlerinin dönüşümü mesajı verecek

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, “Gıda sistemleri, özellikle iklim değişikliği faktörüne daha dayanıklı hale getirilerek dönüştürüldüğü takdirde, uygun fiyatlı, sağlıklı besinler sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde sağlanabilir ve açlık, gıda güvensizliği ve kötü beslenmenin her halini sonlandırmak için güçlü bir faktör haline gelebilir.” açıklamasını yaptı.

Yağlı tohumlar ‘stratejik ürün’ ilan edilmeli

Dünya ayçiçek tohumu ithalatının yüzde 55’ini Avrupa Birliği ile Türkiye’nin gerçekleştirdiğini belirten Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Temel gıda maddeleri arasında en büyük ithalat kalemlerinden birini yağlı tohumlar ve türevleri oluşturuyor. Yağlı tohumlarda ham maddede büyük oranda dışa bağımlıyız. Ülkemiz bitkisel yağdaki yurt dışı bağımlılığında kritik eşiği aşmış durumda. Ülke olarak 3,5 – 4 milyar dolar seviyesindeki bir bedeli ne yazık ki dışarıya ödüyoruz. Böyle devam etmesi halinde 2030 yılına kadar yağlı tohum ithal etmek için 16 ila 18 milyar doları dışarıya ödemek zorunda kalacağız” dedi.

Büyükhelvacıgil bu sorunun tek çözümünün ise yerli üretimi artırmak olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bu sorunun çözümü için yerli üretimi artırmanın en önemli adım olacağına inanıyoruz. Ülke olarak ekilebilir arazi sayımızı artırmalı, çiftçimizin üretim yapmasını sağlayacak politikalarla, üretim seferberliği başlatmalıyız. Ayçiçeği özellikle de Türkiye florasına uyumu ve çiftçimizin en iyi tanıdığı ürün olması açısından büyük bir önem taşıyor. Bölgelerimiz için en uygun ve yüksek verimlilik elde edebilmek için yerel tohumlar geliştirmeliyiz. Bugün ilk meyvesini toplayacağımız bu proje bunun için çok önemli. Bu bağlamda Yudum Ailesine, Tohum Derneği’ne, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün çalışanlarına, bugün bu hasadı yapabilmemizi mümkün kılan çiftçilerimize gerçekleştirmiş oldukları ‘Yerel Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi’ için şükranlarımı sunuyorum.”