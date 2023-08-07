Yer yerinden oynayacak... Şenol Güneş'ten flaş Anderson Talisca sözleri!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Neftçi Bakü hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer gündeminde yer alan Alex Oxlade-Chamberlain hakkında konuşan Güneş, yıldız futbolcuyla görüşme yaptığını ifade etti. Öte yandan Anderson Talisca konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı yıldızın Beşiktaş'a dönmek istediğini söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Neftçi Bakü hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte o sözler...

Şenol Güneş: İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor.

"ANTE REBIC TAM HAZIR DEĞİL"

"Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor.

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"CENK TOSUN'UN TESTLERİ İYİ"

"Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi."

"ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN İLE GÖRÜŞTÜM"

"Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var."

"DİĞER TRANSFERLERİ KONUŞUN"

"Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."

"TALISCA İLE KONUŞTUM"

"Talisca ile konuştum, Beşiktaş'ı özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama maliyeti ne olacak? Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey."

"Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız."