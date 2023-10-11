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Gündem Yer yarıldı içine girdi dedikleri! Şişli'de kaldırım çöktü, kadın içine düştü
Gündem

Yer yarıldı içine girdi dedikleri! Şişli'de kaldırım çöktü, kadın içine düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-11 16:29:00 -
Yer yarıldı içine girdi dedikleri! Şişli'de kaldırım çöktü, kadın içine düştü

Şişli'de kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı. 3 aracın çukura düşme riski nedeniyle itfaiye ve polis geniş güvenlik önlemi aldı..

İSTANBUL (AA) - Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Kadının çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çökme yaşanan kaldırımın kenarında park halinde duran 2 otomobil, çukura düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden çekildi.

Öte yandan Gülcan N'nin çukura düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Gülcan N'nin yürüdüğü sırada kaldırımda bulunan uyarı levhası ile birlikte oluşan çukura düşmesi yer aldı.

Gülcan N'nin arkadaşı Mehmet Emin Tepe, gazetecilere, arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıkarken olayın yaşandığını anlattı.

Tepe, dört arkadaşıyla birlikte yemeğe gittiklerini kaydederek, "Kaldırımda ilerliyorduk, arkadaşımız biraz önümüzdeydi. Bir anda aşağı düştü. Arkadaş yok oldu. Biraz ilerledim. Baktım bir şeyi yok. Kablolar üzerine düşmüştü. Onu teskin etmeye çalıştım. Çukur iki buçuk, üç metre civarındaydı. Baya bir boşluk vardı. Ben geri çekildim. Ama arkadaşla konuşmaya çalışıyorum şoka girmesin diye. Ambulans ve itfaiyeyi aradık. Onlar da geldi kurtardı. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Arkadaşımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.

 

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