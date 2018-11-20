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Yer Taksim! Filistinli turistlere yuh dedirten teklif

İstanbul'da Taksim Meydanı'ndan taksiyle Dolmabahçe'ye gitmek isteyen iki Filistinli turistten 50 TL ücret isteyen taksici, turistleri isyan ettirdi.

20 Kasım 2018 Salı 13:03
Yer Taksim! Filistinli turistlere yuh dedirten teklif

Taksim Meydanı’nda bir taksicinin, Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli turistten 50 TL istediği iddia edildi. Aynı yere dün 15 TL’ye gittiklerini belirten turistler, taksicilerden dert yandı

İstanbul Taksim'de bekleyen taksicilerin turistlerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. Taksim Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi. Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL’ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti.

Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, “Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:03
  1. İstanbul
  2. Taksim Meydanı
  3. Skandal
  4. Taksici skandalı
  5. fahiş fiyat uygulaması
  6. Filistinli Turistler
  7. taksiciden yuh dedirten teklif

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    Filistinliler ülkelerinde zorlukla mücadele verirken bunlar başka ülkede tatil yapıyor...
  • receprecep13 dk önce
    ondan sonra uber neden çok aranılan istenilen firma diye zırıltı yapıyorlar taksiciler odası bunları ayıtlamadıgı sürece uber katlanarak devam edecektir
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