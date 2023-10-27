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Gündem Yer: Taksim Camii Tarih: 27 Ekim! Özgür Der'den İsrail ve Avrupalı ortaklarına protesto
Gündem

Yer: Taksim Camii Tarih: 27 Ekim! Özgür Der'den İsrail ve Avrupalı ortaklarına protesto

Yeniakit Publisher
2023-10-27 02:23:00 - 2023-10-27 02:26:41
Yer: Taksim Camii Tarih: 27 Ekim! Özgür Der'den İsrail ve Avrupalı ortaklarına protesto

Özgür Der, 27 Ekim'de Cuma namazının ardından Taksim Camisi'nin önünde bir araya gelerek, siyonist zulmü protesto edecek.

Özgür Der yapmayı planladığı protestoyu, "Siyonist İsrail vahşetinin Avrupalı ortaklarını lanetliyoruz!" ifadeleriyle duyurdu.

"Aksa Tufanı ve müteakip gelişmeler küresel ekopolitiğin resmini çekebilmemize imkan sağlıyor. Anlaşılan İsrail; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya'yı haraca bağlamış." değerlendirmesi yapılan dernek açıklamasında, Macron'un İsrail'e desteğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Macron’un Netanyahu ile el sıkışması sadece şunu sağlayacak: İşgal rejimi kendine bulduğu meşru zeminle daha fazla bebek öldürebilecek! Batılı liderlerin neredeyse istisnasız hepsi Siyonistlere destek mesajları verdiler. Macron ise Fransa’daki açık İslam düşmanlığı yetmiyormuş gibi Biden’den sonra bizzat Netanyahu’yu ziyaret etme ihtiyacı hissetti. Bu görüşmede dile getirdiği şey ise Hamas’ın nasıl yok edilmesi gerektiğine dair tavsiye vermekten başka bir şey değildi." denildi.


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Fransa Cumhurbaşkanı'nın, "IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmeli" sözlerinin değerlendirildiği açıklama şöyle devam etti:

IŞİD ile Hamas’ı eşitleyen bu sözlere uluslararası arenada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap geldi. Hamas'ın terör örgütü değil meşru müdafaa içerisindeki mücahitler ordusu olduğunu ifade eden Erdoğan, Macron’un Netanyahu’ya sağlamaya çalıştığı meşruiyetin geçersiz olduğunu ilan etti.

Önemli bir duruş olan bu açıklamalar Batılı liderleri kendine getirmeye yeter mi orası ise oldukça şüpheli…

Macron siyonist katillerin eteklerine sarılıp “daha fazla Müslüman öldürmeleri” için onlara tavsiyeler verirken biz ne yapmalıyız? Sesimizi daha fazla çıkartıp işgal rejimine sağlamaya çalıştıkları meşruiyetin bizzat kendisinin gayr-i meşru bir şey olduğunu haykırmak öncelikli sorumluluk olarak önümüzde duruyor! Eline Filistin ve Hamas bayraklarını alan herkesi yarın (27 Ekim) Cuma namazı çıkışı Taksim Camii’ne bekliyoruz!

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