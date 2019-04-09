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Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım kilogram altını çaldılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde lüks bir cipten inen iki şahıs, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin arabasında bulunan yarım kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

09 Nisan 2019 Salı 20:44
Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım kilogram altını çaldılar

Sultangazi'de iki şahıs, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin arabasındaki yarım kilogram altını çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay saat 13.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına altın götüren Danış Özcan isimli kurye, arabasını kuyumcu dükkanının önüne park etti.

Bu esnada arkadaki lüks cipten inen iki kişi iddiaya göre kuryenin park ettiği aracın kapısını açarak, ön koltukta bulunan yarım kilogram altını çaldı. Daha sonra geldikleri araca binen iki hırsız kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ve polis ekipleri, soygunun yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin kaçan iki kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

"Arabanın kapısını açıp altınları çaldılar"

Olayı anlatan görgü tanığı Cafer Dal, "Bir an bir araba yanaştı. Hırsızların arabanın kapısını açıp, çantayı alarak araçlarına binmesi iki saniye sürdü. Altınları çalınan adam da heyecan yaptı. Heyecandan arabanın camlarına vurmaya başladı. Hırsızlar da o esnada kaçtı. Arabanın kapısını açıp aldılar altınları. Yarım kilogram altın barmış" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:44
  1. Mustafa Fevzi Çakmak
  2. Güvenlik Kamerası
  3. Çekerek İlçesi
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