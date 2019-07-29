Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu anları İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, dengesini kaybederek zemine sert bir şekilde çarptı. Kafasından yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek, kafasından aldığı darbeyle yaralandı. 50. Yıl Mahallesi'nde akşamüstü trafiğin yoğun olduğu saatlerde B Caddesi'nde patenli genç kızın takıldığı kamyonetten dengesini kaybederek düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalışan genç kız, B Caddesi'nde dengesini kaybederek, sert bir şekilde yere düştü. Başını yere çarpan genç kız yaralandı. Faciadan dönüldü Arkadan gelen araçların hızlı olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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