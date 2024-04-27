Yer: Konya! Arabanın kaputundan çıktı
Konya-Kulu'da tamire gelen hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri ve tamircilerce çıkarılarak doğaya salındı.
Kulu Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Fatih Ergen hafif ticari aracı tamir etmek için kaputu açınca yılan olduğunu fark etti. Bir süre yılanın kendiliğinden çıkmasını bekleyen Ergen, sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırılan aracın motor bölümündeki yılanı tamircilerin de yardımıyla çıkartarak doğa bıraktı. O anlar başka bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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