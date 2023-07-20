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Gündem Yer: Kastamonu! Ezanın ardından gökyüzünde ortaya çıktı
Gündem

Yer: Kastamonu! Ezanın ardından gökyüzünde ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 17:47:00 -

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde hiç bulut yokken gökyüzünde oluşan siyah dağ ve balık siluetleri vatandaşlarda merak uyandırdı. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Hanönü ilçesinde dün akşam gökyüzünde hiç bulut yokken oluşan dağ, balık ve benzeri siluetleri gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ile görüntüledi. İlçeye bağlı Kavak köyünde yaşayan Satı Kızılırmak tarafından kaydedilen görüntülerde, gökyüzündeki siyah siluetin sürekli olarak şekil değiştirdiği görülüyor.

“Bir anlam veremedik, merak içerisindeyiz”

Bulut yokken gökyüzünde siluet oluştuğunu ve çeşitli şekillere büründüğünü belirten Hanönü Kavak Köyü Kooperatif Başkanı Satı Kızılırmak, “Dün akşam akşam ezanına 10 dakika kala çay içmek için balkona çıktım. Kız kardeşim, 'Ağabey gökyüzünde bulut var' dedi. Ben de bu havada bulut olmaz dedim. Dikkatli bakınca buluta benzemiyordu, değişik bir şeydi. Önce yunus balığı gibi gördüm. Görüntüyü tam olarak o zaman alamadım. Biz, telefonu çıkarıp kamerayı açana kadar değişik şekillere girdi. Dağ gibi oldu, ardından sırt üstü yatmış insan şeklini aldı, insan yüzü göründü. Çektiğimiz videolarda zaten insan silueti gözüküyor. Videolarımızda bu siluetler görünüyor. Bulut değildi, eminim. İlçemizin tepesinde çamların üzerinde belirmişti. Bazen sağ tarafa, bazen de sol tarafa kaydı. İlk beliren şekil 3 ya da 5 dakika sürdü. Ondan sonra bir çizgi halinde yok oldu, gözden kayboldu. Bir süre sonra ezan okundu. Ezanın ardından 5 ya da 10 dakika sonra aynı yerde tekrar siluet oluşmaya başladı. Bu sefer büyük halde geldi, bulut gibi. İki parça halindeydi. Yine çeşitli şekillere büründü. Hiç sağa sola kaymadan aynı noktada çıktı. Buna biz bir anlam veremedik. Bizler de merak halinde kaldık. Ne olduğunu bizler de merak ediyoruz” dedi.

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