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Gündem Yer: İstanbul! Bina yıkımı yapan iş makinası devrildi
Gündem

Yer: İstanbul! Bina yıkımı yapan iş makinası devrildi

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:42:00 -

Kartal’da bir binanın yıkımı esnasında binanın duvarını yıkmaya çalışan iş makinası yan yatarak devrildi. Olayda iş makinası operatörü hafif yaralandı. Devrilme anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Milangaz Caddesi üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Barut Sokak üzerinde yıkımına karar verilen bir binada iş makinaları çalışmaya başladı.

Yıkımın başlamasından bir süre sonra binanın duvarını yıkmaya çalışan iş makinası yan yatarak devrildi.

Araçta bulunan operatör hafif şekilde yaralandı. Devrilen iş makinası vinç yardımıyla kaldırıldı.

İş makinasının devrilme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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