Yer: Esenyurt! Düğünü yarım bırakan rezalet

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1203. sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlı kavga, iddiaya göre aynı sokakta evlenen Obuz çiftinin düğününü de etkiledi. Silahlardan çıkan kurşunlar kardeş Hamdullah B. ile Beytullah B.'ye isabet ederken, gelin Obuz fenalaştı. Silahlı kavga sokak aralarında da bir süre devam etti. Öfkeli iki grup arasındaki kovalamaca 1183. sokakta da sürdü. Silahlı kovalamaca sırasında Beytullah B. ve Hamdullah B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

'2 SİLAH SESİ GELDİ'

Damat Umut Obuz, 'Bizim düğünümüzle bir alakası olmayan olay ama bizim düğünümüze sıçradı olay bu şekilde. Düğünümde koşturmaca oldu 2-3 tane çoluk çocuk daha 12-13 yaşlarında ondan sonra biri masaya vurunca düğün dağılmaya başladı. Saat 21.00 gibi düğün dağılmaya başlayınca aşağı doğru koştular, ondan sonra aşağıdan yukarı doğru koşunca, burada 2 tane silah sesi geldi. Ondan sonra benim düğünüm dağıldı ama benim düğünümle alakası olmayan bir şey, olan bizim düğünümüze oldu. 500 bin lira para harcadım düğünüme kınamı bile vuramadım. Ben düğünümü çok güzel hayal etmiştim. Balayına gidecektik bugün, o yalan oldu ondan sonra kına yapılamadı. Düğünüm kan revan içinde oldu, perişan olduk. Olan benim düğünüme oldu. Eşimin durumu şu an iyi dün bayağı bir kötüydü ama şu an iyiyiz ikimiz de' diye konuştu.