0553 313 94 23

Yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi! Çalışanlar sıraya girdi

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılıayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katıldı.

22 Ocak 2019 Salı 17:27
Yer: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi! Çalışanlar sıraya girdi

Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine katılan çalışanlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Huriye Aksoy, burada yaptığı açıklamada, her üç ayda bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek kan ve kök hücre bağışlarını aldıklarını söyledi.

Kan bağışına ihtiyacı olan ve ilik nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu hastalara umut olsun diye burada da çok yoğun ilgiyle bağışlarımızı kabul ediyoruz." dedi.

Kan bağışı, yoğun istek üzerine yarın da sürecek

Aksoy, yoğun istek üzerine Külliye'deki kampanyayı bir gün daha uzattıklarını ve bağışlara yarın da devam edeceklerini bildirerek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Depolarımızın sürekli dolması halinde hastalarımıza her zaman ilaç olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden önemli. Bağışlarının devamlı olmasını istiyorum. Bir kampanya düzenlendi diye hızlı bir bağış yapmasınlar, her üç ayda bir etkinlik olarak düşünsünler. Nasıl bir pikniğe, pazar etkinliğine, sinemaya, tiyatroya gidiyoruz, bir de kan bağışı etkinliğimiz olsun."

Aksoy, kış döneminde kan bağışı oranlarındaki düşüşe ilişkin, "Kış döneminin şartlarının, hava koşullarının ağır geçmesi nedeniyle bazı ekip yerlerimize gidemedik, o yüzden kan bağış sayılarımız çok düştü. Bu sebeple de vatandaşlarımıza duyuru yapıldı genel başkanımız tarafından ve onların da ilgisi arttı. Ankara ve Türkiye genelindeki kan bağış noktalarımızda daha faal bir şekilde çalışamaya başladık bu sayede." diye konuştu.

Kök hücre bağışı nasıl gerçekleşiyor?

Aksoy, kan bağışçıları için yaş aralığının 18-65, kök hücrede ise 18-50 yaş olduğunu, kök hücrede bağışçıların düzenli ilaç kullanmaması ve kronik bir rahatsızlığının bulunmaması gerektiğini vurguladı.

Kök hücre bağışına ilişkin süreci anlatan Aksoy, form doldurulmasının ardından kök hücre bağışçılarından üç tüp, kan bağışçılarından bir tüp kan almanın yeterli olduğunu belirtti.

Alınan kanların kök hücre bankasına gönderildiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Orada hastaların kanlarıyla birebir taranıyorlar. Eşleşme sağlandığı zaman bağışçılarımıza geri dönüş yapıyoruz. Vermiş oldukları güncel adres bilgileri, telefon bilgileri sayesinde. Kemik iliğindeki kök hücre sayısını, kök hücrenin kana daha hızlı karışmasını sağlayan bir aşımız var. O aşıyı yaptıktan sonra kök hücre sayılarımız tutarsa o zaman normal bir kan bağışı gibi, bir aferez bağış gibi sadece kök hücresini alacağımız bir makineye bağlıyoruz, oradan aferez şeklinde bağışını kabul ediyoruz."

Öykü bebek ve başka hastalar

Aksoy, bu yöntemin hastanın ihtiyacına göre değiştiğini, doktorların kemik iliğinden alınmasını öngörmesi halinde de hastane koşullarında kalça kemiğinden laparoskopik yöntemle kök hücre alınabildiğini söyledi. Bunun da çok sıkıntılı bir yöntem olmadığına işaret eden Aksoy, "Kök hücrede, eğer kan bağışı şeklinde alıyorsak, kişi 4 saatlik kan bağışını yaptıktan sonra kendini iyi hissederek ayrılabilir. Sadece ilk bir haftalık dönemde belki nezle, grip gibi bulgular geçirebilir ama kişinin hayatını kurtarmak nezle gripten daha önemli, o yüzden çok sıkıntılı değildir, kişiyi tehlikeye sokacak herhangi bir durumda yoktur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, kemik iliğinden alınması halinde ise bağışçının bir gün hastanede önlem amaçlı müşahede altında tutulabileceğini belirtti.

Kampanyanın "Öykü bebek" ve başka hastalara çok büyük umut olacağını dile getiren Aksoy, "Ne kadar çok kök hücre bağışı olursa eşleşme oranımız, uyum sağlama oranımız o kadar yükselir." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:27
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teslim olan PKK'lı terörist itiraf etti! Kendi mezarını kazdırıp infaz etmişler
    1. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
    2. İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı..
    3. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. "Yakın gelecekte özgürlük ve onur..
    6. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
    7. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
    8. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
    9. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    10. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    11. Piyasalarda gün sonu
    12. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    13. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    14. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    15. Borsa günü yükselişle tamamladı
    16. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    17. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    18. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    19. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    20. Meksika'da boru hattındaki patlama
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe