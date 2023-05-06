Yer: Ankara... Ukraynalı vekil, Rus delegeyi yumrukladı!

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya ve Ukrayna delegeleri arasında salonda çıkan tartışma ve arbede dışında Ukraynalı bir milletvekilinin, kuliste Rus üyeyi yumrukladığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, Ukraynalı parlamenter Olesandr Marikovski’nin, toplantı salonunun dışında açtığı Ukrayna bayrağını elinden alan Rus üyeye yumruklar attığı ve bayrağı tekrar geri aldığı görülüyor.

Yine aynı görüntülere göre kendisinden oldukça genç Ukraynalı parlamenterden aldığı sert yumruklarla sarsılan Rus delegeyi, kendi heyetinde yer alan üyeler araya girerek kurtarıyor ve daha fazla darbe almasını engelliyor.

Bu olaydan önce toplantı salonunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyetinin bayraklı protesto girişimine müdahale etmişti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen zirvede, Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Timofeeva'nın arkasına geçerek bayrak ve aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör (Pravıy Sektor) flamasını açıp, Rusya aleyhine sloganlar atmıştı

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Rus heyetinin, Ukraynalıların bu eylemine engel olmaya çalışmasıyla iki taraf arasında kısa bir arbede yaşanmıştı.

Ukraynalı heyetin bayraklı protestosuna müdahale eden ve toplantıya ara veren Şentop, çalışma düzenini bozan heyetin salondan dışarı çıkarılmasını istemişti.

Şentop, "Kime söz verdiysek o konuşacak burada. Bu toplantının huzurunu ve düzenini kimseye bozdurmam. Öyle bir niyeti olan varsa dışarı çıksın." ifadesini kullanmıştı.