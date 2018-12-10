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Yer altı çöp konteynerine düşen kişi kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de geri dönüşüm malzemesi toplayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, düştüğü yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
Yer altı çöp konteynerine düşen kişi kurtarıldı

Ataşehir'de, atık kağıt toplayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, düştüğü yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alına bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan yer altı çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan kişi, dengesini kaybederek konteynerin içine düştü.

Sağlık ekipleri müdahalede bulundu

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
  1. atık kağıt
  2. yer altı çöp konteyneri
  3. İtfaiye

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