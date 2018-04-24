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Yer: Adana... Otomobil hırsızı bakın nasıl yırttı!

Adana'da, bir hastane otoparkından çaldığı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapınca çevredekilerden dayak yiyen O.A., hastanenin acil servisine sığındı. Ardından polis merkezine götürüken hırsız, araç sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

24 Nisan 2018 Salı 12:26
Yer: Adana... Otomobil hırsızı bakın nasıl yırttı!

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde ismi açıklanmayan sürücü, otomobilini otoparka park edip, hastaneye girdi. Bir süre sonra otopark görevlisinin yanına gelen O.A. ise aracın kendisine ait olduğunu söyleyip, anahtarı istedi. Anahtarı alıp aracı çalıştıran O.A. otoparktan çıkarken, diğer görevli aracın çalındığını fark etti.

FARK EDİLİNCE KAZA YAPTI

Park eden araçların arasından ağır ağır ilerleyen O.A., arkasından koşan otoparkçıları görüp hızlanınca, kaza yaptı. Vatandaşlar ve otoparkçılar O.A.'yı araçtan indirip dövmeye başladı.

SERBEST BIRAKILDI

Kalabalıktan kurtulan O.A., hastane acil servisine sığındı. A.O., çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A., araç sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:26
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. otomobil
  4. otopark
  5. hastane

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