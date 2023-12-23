  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2024 Ocak asgari ücret zammı merak ediliyor! İşte asgari ücret zam tahmmini

Sömürgeci Fransa o ülkeden tamamen çekildi

'Dolar alan para filan kazanamaz' diyen ismin son tahmini dehşete düşürdü: Dolar o tarihte 55 lira olacak

MSB açıkladı: Yaralı 4 askerimizden 3'ü şehit düştü

Bakan Şimşek 'önemli bir eşik' sözleriyle ilan etti! '1.1 trilyon dolar civarına ulaştı'

İnsanların onlarca yıl çözemediği problemi şimdi de yapay zeka robotu ortaya çıkardı! Böyle cevapladı, herkes şokta

Dünyanın gözü kulağı Kastamonu'da! Oradaki madenin peşine düştüler.. Böyle rezerv görülmedi

Türkiye'den GKRY açıklaması! Kabul edilemez

50 yıl öncesine insanlık habersizdi! Şimdi dünyanın gözü Türkiye'nin 8 şehrinde... İnanılmaz rezerv, herkes almak istiyor

AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi: İstanbullulara fırtına geliyor!
Gündem Yer: Adana! Meydanlarda sallandırın bunları
Gündem

Yer: Adana! Meydanlarda sallandırın bunları

Yeniakit Publisher
2023-12-23 09:57:00 -
Yer: Adana! Meydanlarda sallandırın bunları

Adana’da narkotik merkezler bir kargo dağıtım merkezinde kolilerin içerisine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde koli içerisine konulmuş uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler dağıtım merkezine operasyon düzenledi. Dedektör köpeği dağıtım merkezindeki hangi kolide uyuşturucu madde olduğunu buldu.

Bunun üzerine ekipler 2 koliyi açtığında 18 kilogram ağırlığında 110 bin adet captagon hap ele geçirdi.

İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler
İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler

Ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti! Beslemeyin idam edin bunları
Ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti! Beslemeyin idam edin bunları

Gündem

Ekmeğin içinden çıkanlar şoke etti! Beslemeyin idam edin bunları

İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı
İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı

Gündem

İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı

Skandal olay Bursa’da yaşandı! Yaptığı şey "Yuh" dedirtti! İdam edin bunları
Skandal olay Bursa’da yaşandı! Yaptığı şey “Yuh” dedirtti! İdam edin bunları

Gündem

Skandal olay Bursa’da yaşandı! Yaptığı şey “Yuh” dedirtti! İdam edin bunları

Gaziantep'te rezalet! Bunları beslemeyin idam edin
Gaziantep'te rezalet! Bunları beslemeyin idam edin

Gündem

Gaziantep'te rezalet! Bunları beslemeyin idam edin

İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı
İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

Yerel

İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal
İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Medya

İdam edin bunları! Esra Erol canlı yayınında skandal

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23