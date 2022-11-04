Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! İstanbul için büyük utanç
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB, İstanbulluları utandırmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında arıza yapan metrobüsün çekiciyle götürüldüğü kameralara yansıdı. Sosyal medyada infiale neden olan o anlara yorum yapan vatandaşlar "İstanbul için büyük utanç" ifadelerini kullandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluları utandırmaya devam ediyor.
"İstanbul için büyük utanç"
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında arıza yapan metrobüsün çekiciyle götürüldüğü kameralara yansıdı.
Sosyal medyada infiale neden olan o anlara yorum yapan vatandaşlar "İstanbul için büyük utanç" ifadelerini kullandı.