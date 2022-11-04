  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! İstanbul için büyük utanç
Gündem

Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! İstanbul için büyük utanç

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İBB, İstanbulluları utandırmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında arıza yapan metrobüsün çekiciyle götürüldüğü kameralara yansıdı. Sosyal medyada infiale neden olan o anlara yorum yapan vatandaşlar "İstanbul için büyük utanç" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:15:00 -

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluları utandırmaya devam ediyor.

"İstanbul için büyük utanç"

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında arıza yapan metrobüsün çekiciyle götürüldüğü kameralara yansıdı.

Sosyal medyada infiale neden olan o anlara yorum yapan vatandaşlar "İstanbul için büyük utanç" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu provoke etti! CHP'liler AK Partili belediye başkanına saldırdı
İmamoğlu provoke etti! CHP'liler AK Partili belediye başkanına saldırdı

Gündem

İmamoğlu provoke etti! CHP'liler AK Partili belediye başkanına saldırdı

İmamoğlu, 3.5 yılın hesabını böyle yaptı: Lan lan...
İmamoğlu, 3.5 yılın hesabını böyle yaptı: Lan lan...

Gündem

İmamoğlu, 3.5 yılın hesabını böyle yaptı: Lan lan...

İmamoğlu'nun ulaşıma zam teklifi reddedildi!
İmamoğlu'nun ulaşıma zam teklifi reddedildi!

Gündem

İmamoğlu'nun ulaşıma zam teklifi reddedildi!

İmamoğlu’nun hayatı ya‘lan’
İmamoğlu’nun hayatı ya‘lan’

Gündem

İmamoğlu’nun hayatı ya‘lan’

İstanbullu'nun Ekrem İmamoğlu'na İETT isyanı!
İstanbullu'nun Ekrem İmamoğlu'na İETT isyanı!

Gündem

İstanbullu'nun Ekrem İmamoğlu'na İETT isyanı!

İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı
İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı

Siyaset

İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuursuz E... I...

Böyle.... bir adamı İstanbulun başına seçerseniz olacağı butur işte. Adam paraları cebine atmaktan başka ne yaptı siz söyleyin he.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23