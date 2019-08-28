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Yenişehir’de asfalt hamlesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mesire alanı ile Yazılı ve Çiçeközü bağlantı yolları asfaltlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
Yenişehir’de asfalt hamlesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mesire alanı ile Yazılı ve Çiçeközü bağlantı yolları asfaltlandı.


Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan bağlantı yollarının tamamlanması vatandaşları sevindirdi. Halkın refah seviyesini yükseltmek için her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bilhassa yaz aylarında piknik yapmak isteyen hemşehrilerimizin sıklıkla kullandığı fidanlık su deposu mesire alanı yolu ve Yazılı-Çiçeközü bağlantı yollarının sathî kaplamasının kısa sürede tamamlanması memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına sathi kaplama çalışmasında ilçemize öncelik tanıyan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve ekibi ile emeği geçen mesâi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:47
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