Yenişafak
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Yenişafak Gazetesi Albayrak Medya Grubu grubu bünyesinde yer alan gazete, 23 Ocak 1995 yılında kurulmuştur.
Yenişafak Gazetesi 23 Ocak 1995 tarihinde yayınlanan 16 sayfalık ilk sayı, “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle çıkmıştır
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Yenişafa Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini 2012 yılı Temmuz ayından beri İbrahim Karagül yürütmektedir.
Yenişafak Gazetesi’nin yazarları kimler?