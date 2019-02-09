Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da rövanş maçına çıkacak Başkent ekibi, Hentbol Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'yı ağırlayacak



ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Almanya'dan Christian Hannes-David Hannes hakem ikilisi yönetecek. Yenimahalle Belediyespor deplasmandaki ilk maçta rakibine 33-23 yenilmişti.



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