"Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı Mersin'e getirmek istiyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 19 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan, namağlup unvanını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren Çukurova Basketbol, Avrupa'da kupa kazanmayı hedefliyor.

Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede adını "Yenilmezler" olarak duyuran Çukurova Basketbol, ligde çıktığı 19 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu önderliğinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi köklü rakiplerini geride bırakan Mersin ekibi, yenilmezlik serisinin yanı sıra maç başına 92,16 sayı ortalamasıyla da beğeni topladı.

Başarısını FIBA Avrupa Kupası'nda da sürdüren ve E Grubu'ndan lider çıkan Çukurova Basketbol, son 16 turunda Beşiktaş'ı 2 maçta yenerek hem namağlup unvanını korudu hem de tur atladı.

Son 8 turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'i 93-73 yenerek tur için avantaj sağlayan ve kendisine güvenenleri yanıltmayan Çukurova Basketbol, Mersin'e Avrupa kupasını getirme hayaline bir adım daha yaklaştı.

Mersin ekibi, rakibiyle ikinci maçı yarın sahasında oynayacak.





- "Kendimize inanıyoruz"





Aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Ceyhun Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi bir seri yakaladıklarını belirterek, bu kimyayı bozmak istemediklerini söyledi.

Takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonunu kolaylaştırmak için farklı kadro seçimleri yaptıklarını ifade eden Yıldızoğlu, "Takımın genel gidişatından memnunum. Herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Aksayan taraflarımızın farkındayız, bunları geliştirmek için çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeyleri de daha mükemmel yapmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Yıldızoğlu, hem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda başarılı olmak için daha sıkı çalışmaları gereken bir dönemin içerisinde olduklarını aktardı.

Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Wisla CANPACK karşısında deplasmanda alınan galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Wisla CANPACK, bizim bu sene Avrupa'da oynadığımız en önemli rakiplerden biriydi. Turu geçtiğimiz takdirde bizimle beraber kalacak takımlar çok güçlü. Bir de Avrupa Ligi'nin 5. ve 6. takımları gelecek. Dolayısıyla her şey bundan sonra başlayacak diyebilirim. Çok iyi rakipler gelecektir. Biz de kendimize, çok güzel maçlar olacağına inanıyoruz. Ciddi bir seyirci potansiyeli yakaladık. Mersinli sporseverler bugüne kadar bizi yalnız bırakmadılar ve bu ilgi, alaka her geçen gün katlanarak gidiyor. Bunda bizim oynadığımız basketbolun da pozitif etkileri var."

Yıldızoğlu, Polonya temsilcisi karşısında 20 sayı farkla bir galibiyet elde etmelerine rağmen maçın ilk bölümlerinde zorlandıklarını belirterek, "Biz burada daha iyi oynayacağımızı biliyoruz. Orada savunmada çok büyük hatalar yaptık ve 70 sayı atmalarına izin verdik. Burada daha iyi savunma yapıp, daha iyi oynayacağımıza ve bu turu geçebileceğimize canı gönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mersin'e bir Avrupa Kupası kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yıldızoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başından beri hayalimiz, hedeflerimiz, çalışmalarımız bu yönde. Ama büyüyerek, kenetlenerek gitmek gerekiyor. Dört bin kişiye oynadığımız maçlar var burada. Bu seyirci sayısını 8-10 binlere çıkarmak, seyirci rekorları kırmak gerekiyor. Mersin'in böyle bir potansiyeli var. Kupalar sadece sahada oynayan 12 oyuncu, teknik ekip ve o kulübün yöneticileriyle birlikte kazanılmıyor. Kupalar, bir şehirle beraber kazanılıyor. O şehrin şampiyonluk havasına girmesi bizim kadar şehirde yaşayan insanların da bu havayı teneffüs etmesi gerekiyor. Biz o havanın oluşması için çok büyük mücadeleler verdik ve vermeye devam ediyoruz. İnşallah Mersinli sporseverler, Mersin'de yaşayan insanlar da bizim bu nefesimizi hissederler. Burada seyirci rekorları kırarak, salonu tamamen turuncuya çevirerek bu hedeflere ulaşırız."





- Şaziye İvegin Üner: "Üç kupayı da istiyoruz"





Takımın tecrübeli oyuncusu Şaziye İvegin Üner de ligde iyi bir grafik yakaladıklarını belirterek, "Bizim için aslında her maç çok daha fazla önemli oluyor çünkü bu yenilmezlik serisini devam ettirmek her maç için biraz daha zor oluyor. Her rakip senin bu namağlup unvanını almak için daha motive geliyor. Bu bize artı motivasyon da katıyor. 'Bugün daha iyi oynamalıyız.' diye sahada bize motivasyon oluyor." diye konuştu.

Takım ruhunu iyi yakalayan bir ekip olduklarını ifade eden Şaziye İvegin Üner, takım oyunu sistemini sahada sürekli koruduklarını ve bundan keyif aldıklarını aktardı.

Avrupa Kupası'nda da yollarına devam etmeyi istediklerini söyleyen Şaziye İvegin Üner, "Perşembe günü önemli bir maça çıkacağız. Biz turu geçtikten sonra Avrupa Ligi'ndeki 2 grubun 5. ve 6. takımları gelecek. Sekiz takım olacak ve tekrar bir kura çekilecek. Belki oradan gelecek bir takımla da eşleşebiliriz. Bizim için her geçen gün maçlar daha zor olacaktır. Hedefimiz final oynayıp, kupayı Mersin'e getirmek." dedi.

Şaziye İvegin Üner, lig ve Avrupa Kupası'nın yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mücadele edeceklerini anımsatarak, "Üç kupayı da istiyoruz. Hedefimiz bu. Gerçekten çok çalışıyoruz. İnşallah da çalıştığımızın hakkını tüm Mersin halkıyla beraber günün sonunda almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.