Yenilmeye doymuyor! Müzmin mağlup Kemal'den seçim sandığı naraları

9 yıldır girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 'Erken seçim' açıklaması yapan CHP lideri, "Cesareti varsa sandığı koyar" ifadelerini kullandı.

Müzmin mağlup Kılıçdaroğlu, toplantıda, "Önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir, yeter ki önümüze sandığı koysunlar. Bir kişi karar verecek ona, cesareti varsa sandığı koyar" dedi.

Pandemi hastanesinin yolunu yapmaktan kaçan İBB Başkanı İmamoğlu'nu unutmadı

Pandemi sürecinde kendi kesiminden bile tepki gören, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapılması talebini reddeden, salgın dönemi sadece kendi yandaşlarına yardım paketleri yollayan Ekrem İmamoğlu'nun tarih yazdığından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı.

"Pandemi sürecinde tarih yazan, mücadele eden, engelleri aşan belediye başkanlarımıza her ortamda bir tarih yazdıkları için teşekkür ettim. Bunun arkasındaki güç CHP'lilere aittir. Yani hepimize aittir."