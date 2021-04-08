Yenilmelere doyamadı! Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'ndan garip savunma: Maliyeti yüksek

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile birlikte Sinop'taki Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşı selamlayarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir esnaf ziyareti esnasında esnafın “Efendim ufukta seçim görüyor musunuz?” sorusuna “Olması lazım çünkü maliyeti çok yüksek. Geciken her günün maliyeti vatandaş için çok ağır olacak. Bir an önce seçimin olması lazım.” yanıtını verdi.

Ardından muhtarlarla toplantı yapılmak üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’ne geçildi.