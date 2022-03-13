Yenilikçiliğin peşinden koşan başımızın tacıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya’da düzenlenen ‘TÜBİTAK 29’uncu Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni’nde konuştu.

Varank, ödüle lâyık görülen gençlere şöyle seslendi:

Gayret değerli

“Belki büyük bölümünüz uykularından feragat ederek buraya geldi. Her zorluğun bir sonu olduğu gibi bu törenle de nihayetinde ulusal düzeyde madalya alan öğrencilerin belirlendiği ikinci aşama geçilmiş oldu. Bilgisayar, matematik, biyoloji, fizik ve kimya alanlarında yapılan sınav sonucunda 174 öğrencimiz madalya almaya hak kazandı. Kazandığınız madalya altın olmuş, gümüş olmuş, bronz olmuş önemli değil. Değer verdiğimiz kıstas hiçbir zaman bunlar olmadı. Sizi hiçbir zaman salt sonuçlarla değerlendirmedik. Burada değerli gördüğümüz esas nokta sizin bu yaşlarda gösterdiğiniz gayrettir, özveridir.”

Varank, ödül alan gençler için de esas yolculuğun yeni başladığını anlattı. Eğitim kamplarının gençleri bölgesel ve uluslararası bilim olimpiyatlarında zirveye taşıyacağını belirtti. Varank, 2021’de uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında öğrencilerin 5 altın, 23 gümüş, 32 bronz olmak üzere 60 madalya ile 2 mansiyon kazandığını hatırlattı.

Tam bağımsızlığın yolu teknolojiden geçiyor

Eğitim kampının Antalya’da yapılmasının önemli olduğuna değinen Varank, “EXPO’nun açılışıyla bu muhteşem salonu da şehre kazandırdığımızı hatırlıyorum. İnşallah buranın çevresindeki mekânları bilime ve teknolojiye daha fazla kazandırmak için istişarelerimizi yapıyoruz. Bilimde ve teknolojide bu alanı daha fazla görmüş olacağız. Turizmin, tarımın yanında bilimle teknolojiyle buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Bu sene ikinci aşamayı geçen gençlerin olimpiyatlarda ter dökeceklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti: “Bir ülkenin tam bağımsızlığı bilim ve teknolojideki bağımsızlığıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda siz gençlerin bilim ve teknoloji alanında elde ettiği her bir başarı, ortaya koyduğu her bir yenilik ülkemizin güçlü yarınlarında önemli roller oynuyor. Ülkemizin dünya arenasında elinin güçlü olmasını sağlıyor. İşte bu yüzden biz her zaman ‘Bilimin, araştırmanın, geliştirmenin, yenilikçiliğin, girişimciliğin peşinden koşan her bir birey başımızın tacıdır’ diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı yakından tanıyanlar, bilim insanlarına, girişimcilere verdiği değeri bilirler.” Varank, Cumhurbaşkanı’ndan aldıkları güçle bilim ve teknolojiye katkı sağlayan her bir vatandaşın yanında durduklarına işaret etti. İlkokuldan itibaren Deneyap Teknoloji Atölyeleri’yle hem teorik hem de uygulama anlamında çocukları bilim ve teknolojiye çok erken yaşlardan itibaren ısındırmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Herkese destek oluyoruz

TÜBİTAK programlarıyla bilim ve teknoloji yapmak isteyen herkese destek olduklarını bildiren Varank, şunları kaydetti: “Dünya durduğu yerde durmuyor. Şartlar, trendler ve yetkinlikler değişiyor. Daha önce bir yerden mezun olanların bir ya da iki yabancı dil bilmeleri beklenirdi. Şüphesiz bunlardan en az biri önümüzdeki dönem için bir yazılım dili olacak. Kodlama yeteneğiyle beraber algoritma oluşturma becerileriniz sorgulanacak. On parmağınız ve klavyeniz sizin en değerli enstrümanlarınız olacak. Veriyi ne kadar iyi kullanabildiğinizi ortaya koyacaksınız. Bu yüzden artık kodlama ve veri analizi yetkinliği üniversiteden ortaöğretime hatta ilköğretime kadar indi. İşte bu değişime insan kaynağımızı ne kadar iyi hazırlayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz.”

Teknofest kuşağı vurgusu

Varank, bilimin her geçen gün hızlanan bir yarış olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sonuna kadar bu yarışın içinde olması gerektiğinin altını çizen Varank, şunları dile getirdi: “Bu bizim hem tarihi hem de geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Malum, hükümetlerimiz bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemine ciddi yatırımlar yaptı. Biliyorsunuz tam bir araştırma kampüsü içerisinde üst düzey ekipmanlara, laboratuvarlara, sosyal imkânlara sahip TÜBİTAK Fen Lisesi geçtiğimiz yıl eğitim hayatına başladı. Geçen ay açılışını yaptığımız, ülkemizin en büyük ortaöğretim yapılarından biri olan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü önümüzdeki sene öğrenci almaya başlayacak. Bunlar sadece birkaç örnek. Ülkemizi son teknoloji okul ve eğitim merkezleriyle donattık, donatmaya devam ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu alt yapılar sayesinde yeteneği ve azmi olan bir gençliğe kavuşmak istiyoruz. Ama inanıyoruz ki bu özlem artık son buluyor. Çünkü siz bu ülkenin özlem duyduğu gençliksiniz. Siz TEKNOFEST kuşağı, büyük ve güçlü Türkiye’nin temel direklerisiniz.”

MMU’nun yazılımı Antalya’da yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin tasarım ve yazılım çalışmalarını Antalya Teknokent’te yürüteceğini açıkladı. Antalya Teknokent’in TUSAŞ’a güç katacağını savunan Varank, “MMU projesi inşallah buradan irtifa kazanacak” dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Antalya’nın İstanbul’dan sonra en çok yurt dışı bağlantısı olan şehir olduğunu aktardı. “Antalya Teknopark’ta, Ar-Ge merkezimizde önemli çalışmalar yapacağız. Burada 400 mühendis istihdam edeceğiz” bilgilerini verdi.