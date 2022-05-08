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Siyaset Yenilik Partisi Adana İl Başkanı'na silahlı saldırı
Siyaset

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı'na silahlı saldırı

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Ercan, hastaneye kaldırılırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:00:00 -
Yenilik Partisi Adana İl Başkanı'na silahlı saldırı

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Hastaneye kaldırıldı

Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ercan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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