Yenilgiyi kabul eden Paşinyan'ın paylaşımı Ermenileri çıldırttı! "Bizden daha önemli"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Azerbaycan'a karşı yenilgiyi kabul etmişti.

Paşinyan’ın açıklamasının ardından Ermenistan’da yaşayanlar sokaklara dökülmüş, parlamento binası ile hükümet binasına baskın düzenlemişti.

Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren eylemcilerin, Paşinyan’ın bazı özel eşyalarını aldığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan bu iddiaları doğrulayarak “Bilgisayarım, saatim, parfümüm, ehliyetim ve bazı eşyalarım çalındı. Tüm bunlar elbette vatan uğruna” ifadelerini kullandı.



Paşinyan, görevinin başında olduğunu aktardığı açıklamasında, kaçtığı iddalarına da yanıt vererek Ermenistan’da olduğunu sözlerine ekledi.

Ancak Ermenistan'ın yaşadığı bu büyük yenilginin ardından Paşinyan'ın eşyalarının çalışndığına yönelik paylaşım yapması Ermenistanlıları öfkelendirdi.

Bir grup Paşinyan'a destek yorumu yaparken Ermenilerin büyük bir kısmı paylaşımın altında "Hiçbir zaman Ermenistan başbakanı olamadın", "Kapa çeneni, bırak insanlar sakinleşsin", "Evet, bilgisayarınız bizden daha önemli" gibi notlar yazarak Paşinyan'a tepki gösterdi.