Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

Türkiye'nin müthiş bir oyunla son dünya şampiyonu Fransa'yı dize getirmesnin yankıları sürüyor. Andorra maçı öncesi basının karşısına geçen Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'yle ilgili asılsız iddialarda bulundu.

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'Türkiye'de hep böyle...'

Türkiye'de oynanan maçlarda milli marşların ıslıklandığını savunan Deschamps, "Türkiye'de milli marşımızın ıslıklaması çok tatsız bir olay ancak bu Fransa'ya ve bizim marşımıza karşı özel bir olay değil. Türkiye'deki maçlarda her ülkenin milli takımı aynı şeyi yaşıyor.. Biz ülkelerin marşlarına saygı bekliyoruz ancak bu sefer bu gerçekleşmedi, bu çok kötü bir şey. Umarım bundan sonra böyle bir şeye şahit olmayız" ifadelerini kullandı.

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