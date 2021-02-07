Yenilgi sonrası Mesut Özil’den şampiyonluk paylaşımı!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu dakika 63'te oyuna dahil oldu.

Yaklaşık olarak 40 dakikalık sürede yaptığı olumlu işlerle taraftarından geçen not alan Özil derbinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

"İnşallah sonu şampiyonluk olacak"

Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.