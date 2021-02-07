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Spor Yenilgi sonrası Mesut Özil’den şampiyonluk paylaşımı!
Spor

Yenilgi sonrası Mesut Özil’den şampiyonluk paylaşımı!

Dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçı sarı kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Paylaşım 30 dakikada yarım milyon beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:06:00 -
Yenilgi sonrası Mesut Özil’den şampiyonluk paylaşımı!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu dakika 63'te oyuna dahil oldu.

Yaklaşık olarak 40 dakikalık sürede yaptığı olumlu işlerle taraftarından geçen not alan Özil derbinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

"İnşallah sonu şampiyonluk olacak"

Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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