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Teknoloji ‘Yenilenmiş cep telefonu’ alacaklara müjdeli haber geldi!
Teknoloji

‘Yenilenmiş cep telefonu’ alacaklara müjdeli haber geldi!

Cep telefonu satışına yönelik önemli gelişme Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından duyuruldu. En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:44:00 -
‘Yenilenmiş cep telefonu’ alacaklara müjdeli haber geldi!

Cep telefonu alış ve satışına yönelik önemli gelişme Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından duyuruldu. En az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Buna göre, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezi ve yetkili satıcılar tarafından "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kararın ekonomiye sağlayacağı katkıya dikkati çekti. Sayan, "Özellikle yenilenmiş cep telefonlarının ekonomimize yeniden kazandırılması için çok güzel bir gelişme. Sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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