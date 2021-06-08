Yenilenmiş cep telefonları ithalatı azaltacak

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre kullanılmış cep telefonlarının yetkili merkezlerce yenileniyor. Bu merkezlerden Garantili Teknoloji’nin Genel Müdürü Zafer Sucuoğlu, “Kullanılmayan cep telefonlarını fabrikadan çıktığı ilk günkü düzey ve performansına getiriyoruz. Telefonların gerek duyulan tüm parçalarını değiştiriyoruz. Kendimize ait orijinal kutusunda bir yıl garantili olarak tekrar hizmete sunuyoruz” dedi. Yenilenmiş cep telefonlarının ithalatı aşağı çekeceğini anlatan Sucuoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Böylece yurt dışına çıkan milyonlarca dolar ve Euro ülkemizde kalacak. Yenilenmiş telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte her şeyden önce sıfır telefona rağbetin düşeceğini biliyoruz. Çünkü yenilenmiş telefonlarla sıfır telefonlar arasında performans açısından hiçbir fark bulunmuyor. Ekonomik olarak onlardan çok daha ucuz olduğu için kullanıcılar bir süre sonra yenilenmiş telefonlara yönelecektir. Amacımız, ‘bayi’ adı verdiğimiz yetkili alıcı ve satıcılarımızda Türkiye çapında hemen her noktada yenilenmiş cep telefonu hizmetini halkımıza sunmak. Yenilenmiş telefon satış mağazamızı İstanbul Bakırköy’de açtık ve bu mağazaların sayısı hızla artacak.”