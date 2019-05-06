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Yenilenen evler değer kazanıyor

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve konut satışlarının azalmasıyla birlikte gayrimenkul sahipleri, mevcut konutlarını yenileyerek gayrimenkullerinin değerini artırmaya yöneliyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
Yenilenen evler değer kazanıyor

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve konut satışlarının azalmasıyla birlikte gayrimenkul sahipleri, mevcut konutlarını yenileyerek gayrimenkullerinin değerini artırmaya yöneliyor.


İnsanların artık ev almak yerine ellerindeki konutları yenilemeyi tercih ettiğini belirten Moa Mimarlık firması kurucusu Can Serçe, yenilenen konutların değerinin de konumuna göre iki katına kadar arttığını söyledi.


Serçe, yenilenen konutlar hakkında bilgi vererek, "Mimarlık olarak, İzmir ve çevresindeki projelerde örnek uygulamalara imza atarken; mimarlarla olan işbirliklerimizi de sürekli geliştiriyoruz. A’dan Z’ye yenileme projelerinde de Moa tarzı giderek yaygınlaşacak. İç mimarlık ve tasarım hizmetleriyle konutları modern ve şık bir görünüme kavuştururken; yenileme projeleriyle mekanların değerini de artırıyoruz. Dekorasyon ve yenilemede anahtar teslim uygulamaların önemi giderek artıyor. Oturma odası, salon, mutfak, banyo gibi evin farklı bölümlerinde fayanslardan, tavan, pencere, kapı, dekorasyon, mobilya, duvar kağıdı, boya ve aksesuvarları da barındıran A’dan Z’ye bir hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına 3 boyutlu modellemelerle ön izleme imkanı da sunuyoruz. Bireylere olduğu kadar kurumsal firmalara da hizmet veriyoruz. Kısa süre önce İzmir’de önemli bir plazanın lobisinin de dekorasyonunu biz üstlendik" dedi.



Yenileme ve tadilatlar hız kazandı


Yaz aylarıyla birlikte özellikle İzmir’deki yazlık bölgelerde tadilat ve yenilemelerin de artış gösterdiğini ifade eden Can Serçe, Loda’nın İtalyan çizgisini yansıtan farklı renk ve ölçülemelerle kişiye özel olarak tasarlanan Tito köşe takımının da ilgi gördüğünü belirtti. Türkiye’de A Plus segmentindeki mobilya markalarından biri olarak öne çıkan Loda Mobilya’nın Ege Bölgesi bayiliğini de yürüttüklerini de ifade eden Serçe, sektörde hizmet kalitesini yükseltmek adına Moa Mimarlık firmasını kurduklarını sözlerine ekledi.



Özel indirim kampanyası


Müşterileri için özel bir indirim kampanyası da düzenlediklerini hatırlatan Serçe, "Şu anda yüzde 10’luk KDV indirimine ek açılışa özel avantajlı fırsatlar da sunuyoruz. Haziran ayına dek sürecek bu kampanya tüm ürünler için geçerli olacak" bilgisini verdi.


Hem konut hem de restoran, kafe ve otel gibi kurumsal müşterilere yönelik projeler gerçekleştirdiklerini de kaydeden Can Serçe, inşaat firmalarının örnek dairelerinin dekorasyonu konusunda da çözüm ortaklığı yapmak için görüşmelerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
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