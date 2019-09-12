Yenilenen cep şube ile fark atacak

Akit Ekonomi

Bugüne kadar hayat, ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinde müşteriye hizmet kalitesini ön planda tutarak büyüyen Vakıf Emeklilik, teknolojinin getirdiği yenilikleri cep şube uygulamasına yansıtarak rakiplerine karşı önemli bir farkı daha ortaya koydu.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Vakıf Emeklilik Cep Şube ile müşterilerine dijital dünyanın sağladığı yenilikçi çözümleri en doğru şekilde sunmak istediklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Kullanıcı dostu hizmetler

l 2014 yılında hayata geçirdiğimiz cep uygulamasını müşterilerimizin beklentilerine uygun bir şekilde yeniden geliştirdik.

l Hedefimiz, katılımcıların hayatını kolaylaştıracak ve onlara kişisel bir deneyim sağlayacak bir uygulama sunmak. İçeriğinde yeni eklenen parmak izi ve Face ID özelliği var. Bu sayede müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edilmiş oldu. Cep Şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi.

l Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve müşterilerin, müşteri iletişim merkezini aramasına gerek kalmaksızın, birçok işlemi cep şube üzerinden gerçekleştirebilme imkânı sağlandı. 3D secure özelliği de eklendi.

l Katılımcıların fon performanslarını, altın ve BİST gibi sektör dışı finansal araçlarla da kıyaslayabilmek mümkün hale geldi. Şu anda fonlarla ilgili kullanıcı sayısı 12 bin seviyesinde.

l Yeni Cep Şube’de müşterilerin hesap hareketlerine ve tahsilat makbuzlarına basit adımlarla devamlı ulaşabileceği bir özellik de kazandırıldı.

Fonları anında takip imkânı

Yeni uygulamayla Vakıf Emeklilik’teki sigortacılık ve fon işlemleri rahatlıkla yapılabiliyor. Biz bu yolla bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili güncel fon birikimi ve değişiklik taleplerinin aşama aşama gösterildiği yeni düzenlemeye girmiş olduk. Hedefimiz ise pratik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırmaktır. Cep Şube ile katılımcılar, diledikleri yer ve zamanda internet şubesine Cep Şube üzerinden girerek, hesap hareketlerini ve fon performanslarını takip edebilecek.

Yeni uygulamalar hizmete girecek

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, önümüzdeki dönemde hizmete girecek uygulamalar konusunda da şu bilgileri verdi: “Sesli komut sistemi bunlardan bir tanesi. Siri aracılığı ile kullanıcılar sadece sesli komutla toplam birikim, fon dağılımı gibi cep şubede yer alan birçok detaya ulaşabilecek. Üstelik katılımcılarımız haftalık ve aylık fon bültenlerine de yine cep şube üzerinden kolaylıkla ulaşarak piyasalardaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilecek. VakıfBank uygulamasından Vakıf Emeklilik uygulamasına geçiş kolaylığı da sağlayacağız. Sektörde bir ilk olan ‘app to app’ uygulaması ile katılımcılar ana hissedarımız VakıfBank uygulaması üzerinden tek bir tuşla Cep Şubemize ulaşabilecek.”

Ar-Ge Merkezi ile daha yüksek performans

6 ay önce hayata geçirdikleri Ar-Ge Merkezi’nde 4 ayrı proje geliştirdiklerini dile getiren Özgür Obalı, “Ar-Ge Merkezimizde Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük eden yeni teknolojileri kullanarak ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve yeni teknolojide uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirilmesine aracılık etmeyi ilke ediniyoruz. Vakıf Emeklilik Ar-Ge Merkezi; yeni teknolojiler kullanarak A.I (yapay zeka), machine learning (makine öğrenimi), Blockchain ve IoT gibi pek çok alanda inovatif projeler geliştiriyor. TEYDEP (TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı) kapsamında onay aldığımız projemiz için ülkemizin sayılı üniversitelerinden akademisyenler ile iş birliği yapıyoruz. Ar-Ge Merkezimizdeki projelerin tamamlanmasıyla ülkemizdeki bireysel emeklilik sisteminin büyümesi, müşteri sadakati ve güvenliğinin artırılması gibi önceliklerimiz bulunuyor” diye konuştu.