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Gündem Yenileceklerini anladılar! Yeşil Sol Parti militanları polise saldırdı
Gündem

Yenileceklerini anladılar! Yeşil Sol Parti militanları polise saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 17:21:00 -
Yenileceklerini anladılar! Yeşil Sol Parti militanları polise saldırdı

Terör sevici Selahattin Demirtaş'ın 'Apo'nun projesi' diye tanımladığı HDP'nin yeni oluşumu Yeşil Sol Parti'nin Van mitinginde polise saldırdılar.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın katıldığı mitingin dağılımında, bir grubun sloganlar eşliğinde polise taş atması sonucu gerginlik yaşandı.

Yeşil Sol Parti’nin Beşyol Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitingin sonunda göstericilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Miting sonrası bir grup sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nde yürüdü. Miting sonrası polise taşla saldıran kalabalığa polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gruptakiler ara sokaklara kaçarken, olayda 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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