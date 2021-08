Muğla’da devam eden orman yangınları sebebiyle Yeniköy Termik Santrali’ne yönelik tedbirler alındı. Vatandaşlar yangının termik santrale yaklaşıp yaklaşmadığı merak ediliyor.

Yeniköy Termik Santrali'ne yangın ne kadar yaklaştı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "223 yangından 217'si kontrol altına alınmış durumda. 2 ilde 6 noktada orman yangını sürüyor. Antalya'da 28 Temmuz'da 4 farklı noktada yangın çıktı. Bu en büyük yangındı. 59 mahalle bu yangından etkilendi. Sadece Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Marmaris bu sabah itibarıyla artık kontrol altında, Seydikemer, YılanlıNazilli, Bozdoğan, Karacasu, Karabük, Burdur, Adana, Denizli kontrol altında. Dün irice sayılabilecek yangınlar 12'ydi. Şu an 6 tane var. Bakanlığımız dışından yapılan açıklamalarda kamuoyunu yanıltıyorlar. Yalnızca Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate almayın. Milas yangını şu an sürüyor. Arazi çok sarp, zorlu. 4 odağın etrafı çevrildi. Ama bir noktaya araziden dolayı gidemiyoruz. Dozerler ile bile ulaşamadık. Önemli bir tehlike şu an için arz etmiyor. Takip ediyoruz. Termik santrali tehdit etmiyor. Bitki örtüsünün altında yangın uykuya dalmış durumda. Ama öğleden sonra rüzgar ve sıcaklıkla bir miktar daha artmasını bekliyoruz” dedi.

Yeniköy Termik Santrali’nde yangına karşı tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Bölgede yangından dolayı 6 köy boşaltıldı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü ve aynı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.