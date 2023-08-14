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Gündem Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! İstanbul'da sorunlar bitmiyor
Gündem

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! İstanbul'da sorunlar bitmiyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 23:33:00 -
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! İstanbul'da sorunlar bitmiyor

İstanbul'da hemen hemen her gün metro arızası çıkıyor. İstanbul'da Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda arıza meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.

Vatandaşların mağdur olduğu duran seferlerle ile ilgili, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

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Yorumlar

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