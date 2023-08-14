Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı! İstanbul'da sorunlar bitmiyor
İstanbul'da hemen hemen her gün metro arızası çıkıyor. İstanbul'da Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda arıza meydana geldi. Yaklaşık 2 saat süren arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Konuya ilişkin açıklama, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Vatandaşların mağdur olduğu duran seferlerle ile ilgili, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Daha sonra, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattında seferlerin normale döndüğü duyuruldu.