Yenikapı açıklarında iki gemi çarpıştı

Yenikapı açıklarında TK Roterdam ve Bosphorus King isimli gemiler çarpıştı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alınan ilk bilgilere göre, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King, henüz belirlenemeyen nedenle birbirine sürtündü.

Kaza nedeniyle gemilerde küçük çaplı hasar meydana geldi. Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.