Yenidoğanlarda sessiz tehlike! Ateş olmadan da enfeksiyon olabilir

Yenidoğan enfeksiyonları, bakteri, virüs ya da mantar kaynaklı olabiliyor. Anne karnında, doğum sırasında ya da doğum sonrasında çevresel temasla bulaşabilen bu enfeksiyonlar, erken müdahale edilmediğinde yoğun bakım gereksinimine kadar ilerleyebiliyor. Özellikle doğumdan sonraki ilk 28 gün, bebekler için en kırılgan dönem olarak kabul ediliyor.

İLK SİNYALLER KOLAYCA GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Yenidoğanlarda enfeksiyon belirtileri büyük çocuklar ve erişkinlerden farklı seyrediyor. Yüksek ateş her zaman görülmeyebiliyor. Bazı bebeklerde vücut ısısında düşme, emme isteksizliği, sürekli uyku hali ya da huzursuzluk ilk sinyaller olabiliyor. “Aileler çoğu zaman ateş yoksa ciddi bir sorun olmadığını düşünüyor. Oysa yenidoğan enfeksiyonları ateşsiz de seyredebilir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzman Dr. Muhammed Ecmel Masum, bu dönemde küçük değişimlerin bile hayati önem taşıdığını vurguluyor. Beslenme düzeninde ani bozulma, emmeyi reddetme, morarma, solunumda hızlanma ya da yavaşlama, cilt renginde solukluk enfeksiyonun erken işaretleri arasında yer alıyor. Uzm. Dr. Masum, bu belirtilerin bazen saatler içinde ağırlaşabileceğine dikkat çekiyor.

EV ORTAMINDA YENİDOĞANLARDA UYARI İŞARETLERİ

Taburculuk sonrası evde izlenen yenidoğanlarda enfeksiyon belirtilerinin fark edilmesi daha zor olabiliyor. Ailelerin bebeği iyi tanıması ve olağan dışı her durumu ciddiye alması gerekiyor. “Bebek normalden daha az hareket ediyorsa, emme gücü azaldıysa ya da ağlaması değiştiyse bu durum mutlaka değerlendirilmelidir” diyen Uzm. Dr. Masum, gecikmenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Yenidoğan enfeksiyonlarında zaman kaybı, hastalığın kana yayılmasına yol açarak sepsis gelişme riskini ve hayati tehlikeyi artırabiliyor. Erken fark edilse bile bazı enfeksiyonlar yoğun bakım tedavisi gerektirebilirken, geç müdahale yoğun bakımda kalış süresini uzatabiliyor ve ölüm riskini yükseltebiliyor.

GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BULGULAR

Yenidoğanlarda enfeksiyon şüphesi oluştuğunda bazı belirtiler acil değerlendirme gerektirir. Bu işaretler görüldüğünde beklemeden tıbbi değerlendirme yapılması gerekir.

• Solunumda değişiklikler: Nefes alıp vermenin hızlanması ya da yavaşlaması, göğüs çekilmeleri, nefes alırken inleme sesi duyulması ciddi bir enfeksiyonun habercisi olabilir.

• Cilt renginde değişim: Morarma, belirgin solukluk ya da griye dönük bir cilt rengi dolaşım ve oksijenlenme sorunlarına işaret edebilir.

• Beslenme problemleri: Bebeğin emmeyi reddetmesi, emme gücünün belirgin şekilde azalması ya da beslenme sırasında çabuk yorulması enfeksiyonun erken belirtileri arasında yer alır.

• Vücut ısısında anormallik: Ateş yüksekliği kadar vücut ısısının normalin altına düşmesi de yenidoğan enfeksiyonlarında sık görülebilir ve mutlaka ciddiye alınmalıdır.

• Davranış değişiklikleri: Normalden daha fazla uyku hali, zor uyandırılma, aşırı huzursuzluk ya da tiz ve alışılmadık ağlama önemli uyarı sinyalleridir.

• Kusma ve beslenememe: Tekrarlayan kusmalar, besinleri tutamama ya da mide içeriğinin fışkırır tarzda gelmesi acil değerlendirme gerektirir.

• İdrar ve dışkı değişiklikleri: İdrar miktarında belirgin azalma, bezlerin uzun süre kuru kalması ya da dışkı renginde ve sıklığında ani değişiklikler enfeksiyonun ilerlediğini gösterebilir.

Bu belirtilerin tek başına ya da birlikte görülmesi durumunda evde beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Masum, “Yenidoğanlarda enfeksiyon saatler içinde ağırlaşabilir. Erken başvuru, tedavinin başarısını doğrudan etkiler” uyarısında bulunuyor.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Yenidoğan enfeksiyonlarında erken tanı ve hızlı tedavi, iyileşme oranlarını belirgin şekilde artırıyor. Uygun zamanda başlanan tedaviyle bebeklerin büyük bir kısmı kalıcı sorun yaşamadan sağlığına kavuşabiliyor. “Erken fark edilen enfeksiyonlarda tedavi süreci daha kısa ve daha başarılı oluyor” diyen Uzm. Dr. Muhammed Ecmel Masum, ailelerin bebeklerindeki değişiklikleri ciddiye alması gerektiğini vurguluyor. Gereksiz beklemelerin, hafife alınan belirtilerin ve geç başvuruların en büyük risk faktörü olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Masum, yenidoğan döneminde temkinli yaklaşımın önemli olduğunu ifade ediyor.

AİLELERE FARKINDALIK ÇAĞRISI

Yenidoğanların dili yoktur ancak verdikleri sinyaller vardır. Bu sinyalleri doğru okumak, enfeksiyonla mücadelede en güçlü adımdır. Uzm. Dr. Masum, “Anne babalar şüphe duydukları anda sağlık profesyonellerine başvurmalı. Yenidoğan enfeksiyonlarında erken hareket etmek hayat kurtarır” dedi. Çakmak Erdem Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Muhammed Ecmel Masum, yenidoğan döneminde düzenli kontrollerin aksatılmaması ve ailelerin bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.