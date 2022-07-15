Yenidoğan bebeğin bakımı nasıl olur? Yeni doğan bebek bakımı ile ilgili bilmeniz gereken 6 şey

Yenidoğan bebek bakımı aslında ebeveynlerin düşündüğü kadar zor bir durum değildir. Birkaç hafta içerisinde oturacak düzenin başlarında biraz bocalansa da, yenidoğan bebeğin temel ihtiyaçları bellidir. Yenidoğan bebek adı altında ilk 28 günlük bebek tasvir edilir. Bebeğin bu ilk 28 günde önemli konular alt temizliği, göbek bakımı, cilt bakımı ve banyo gibi konularda bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu konuda her anne baba acemilik çektiğini ve sorarak öğrendiği unutmamak en büyük meselelerden biridir.

Emzirme düzeni nasıl olmalı?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),bebeklerin ilk 6 ay, sadece anne sütü ile beslendikleri dönemde, günde en az 10-12 kez emzirilmesini önerir. Anne sütü, yenidoğanın midesinde midenin tam dolu haliyle yaklaşık 90 dakikada sindirilir. Yani, bebek 1.5 - 2 saatte bir emme seansına hazırdır.

DIŞKI VE İDRAR SIKLIĞI

Yenidoğan bebeğin ilk ayında dışkısının günde 6 ila 8 kez çıkabileceğini bildiren uzmanlar, anne sütüyle beslenene bebeğin dışkısının da cıvık ve sulu olacağını belirtti. Bu bağlamda sürekli endişelenen ve korkan annelerin rahat olması gerektiğini zaten herhangi bir katı gıda tüketmeyen bebeğin ihtiyacını karşılayabildiği için, korkulacak bir durum olmadığı açıklandı. Dışkı ilk günler yeşil tonlamasında olurken, daha sonraları altın rengine benzer bir tona bürünmektedir. 2 aydan sonra bebeğin günde iki ya da dört kere dışkılamasının da normal olduğu belirtildi.

BEBEĞİN CİLT BAKIMI

Her banyo sonrası yağ ya da krem sürmenin gerekmediğini belirten doktorlar, bebek cildinin hassaslığı üzerinde durdu. Krem ve yağlar bebeğin terlemesini önlerse, ufak sivilce ve isilik tarzında döküntüler meydana gelebilir. Eğer cildi kurur da çatlak ve pullanma meydana gelirse bebek losyonu yada nemlendiricini günde 2 kez sürebilirsiniz.

Yeni Doğan Bebek Bakımı İle İlgili Bilmeniz Gereken 6 Şey

1. Yeni doğan bebek giydirilirken nelere dikkat edilmeli, oda sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Yeni doğan bebeklerin tenleri hassastır. Bebeğinizi giydirirken, cildin havalanmasını sağlayan, teri emen, pamuklu kumaşlar tercih etmeye özen gösterin. Yumuşak, dikişleri az olan, üzerinde bebeğin tenine zarar verebilecek metal parçalar bulunmayan kıyafetler tercih edilmeli. İlk aylarda bebekler tulum içerisinde daha rahat hareket ederler. Bu sebeple ilk aylar için tulum giydirilmesi daha uygun olur. Tulumla birlikte şapka, eldiven ve çorap mutlaka giydirilmelidir. Sıkı şekilde kundaklamaktan da kaçınılmalıdır çünkü, bebeğin hareketleri kısıtlanarak, kalça ekleminin gelişmesine engel olunabilir.

eni doğan bebekler için en uygun ortam ısısı ilk aylar için, 24 ile 26 derece arasında olmalıdır. Bebekler çevredeki ısı değişimlerinden çok çabuk etkilenirler. Prematüre bebek bakımı ise normal bebek bakımından daha farklıdır. Cilt alt yağ tabakaları henüz oluşmadığından dolayı hipotermi (vücut ısısında düşüş) görülebilir. Bu sebeple vücut ısılarını koruyan onları sıkıca saran kıyafetler giydirilmelidir. Oda sıcaklığının 24-25 derecede olması önemlidir ve sıcaklık sabit tutulmalıdır.

2. Yeni doğan bebeği emzirme sıklığı ne olmalıdır ve bebeğin gazı nasıl çıkartılır?

Yeni doğan bebekler 24 saat içerisinde 8-12 kere yani 2-3 saatte bir emzirilmelidir. İlk zamanlar anne sütünün sıklığına göre, saatte bir kez ya da bebek her istediğinde de emzirilebilir. Emzirme sonrasında ise bebek omuza yatırılarak, hafif vuruşlarla gazının çıkarılması gerekir. Emzirme sonrasında bebek eğer gazını ağızdan çıkaramazsa, yan yatış pozisyonunda tutularak gazın çıkarılması sağlanabilir. Uzun süreli emen bebeklerin, emzirme ortasında ve sonunda en az 2 defa gazı çıkarılmalıdır. İkiz bebek bakımı bu konuda biraz daha zordur. Bebeklerin ikisini birden emziremeyeceğiniz için biri uyurken diğerini emzirmek gerekir. Bunun ayarlaması iyi yapılmalıdır.

3. Yeni doğan bebeğe nasıl banyo yaptırılır?

Bebeğin derisi vermiks adı verilen beyaz renkli ve kaygan bir koruyucuyla kaplıdır. Bu koruyucunun doğar doğmaz temizlenmesi gerekmez. İlk banyonun yaptırılması için göbeğin düşmesi beklenebilir. Bu süre zarfında bebeğin yüzü ve vücudu silinerek temizlenebilir. Çamaşırlarının değişimi ise sık olmalıdır. Göbeği düştükten sonra ise isteğe göre her gün ya da gün aşırı yıkanabilir.

Bebeği emzirmeden önce ya da emzirdikten 1,5 - 2 saat sonra yıkamak en uygunu olacaktır. Mümkünse bebeğinizi tek başınıza yıkamayın yanınızda bir yardımcı olsun. Yıkama için kullanılacak su 1-2 saat, önceden kaynatılmış ve ısıtılmış olmalıdır. Pozisyon olarak bebeğin yüzü aşağıya doğru bakmalıdır. Göğsünden ve karnından tutarak yıkayabilirsiniz. Bebeği çok iyi durulamalı ve kurulamalısınız.

4. Yeni doğan bebeğin göbek bakımı nasıl yapılmalıdır?

Yeni doğan bebeklerin göbeğinin düşmesi genellikle 5 ile 10 gün arasında değişir. Göbeğin ıslak kalmaması için iyice kurulanması gerekir. Göbeği steril gazlı bir bezle kurulayabilirsiniz. Bebek bezinin, göbeği rahatsız etmeyecek şekilde göbek altından bağlanmalıdır. Göbek düştükten sonra da birkaç gün pansumana devam edilebilir. Göbeğin etrafında kızarıklık, kötü koku, akıntı ve kanama görülürse mutlaka doktora danışılmalıdır.

5. Yeni doğan bebeğin göz bakımı nasıl yapılmalıdır?

Bebeğin gözünde, çapaklanma ve akıntı durumu varsa, steril gazlı bir bez yardımıyla ılık suyla ıslatılarak dışarıdan içe doğru nazikçe silinir. Günde 5-10 kez göz pınarına yumuşak dokunuşlarla masaj yapılabilir. Ancak kızarıklık ve yoğun bir şekilde şişlik varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

6. Yeni doğan bebeğin genital bakımı ve bez değişimi nasıl yapılmalıdır?

Yeni doğan bebekler günde 6-8 kere altını ıslatabilir. Genellikle günde 1 kez de kakalarını yaparlar. Bazen emzirmenin hemen sonrasında kakalarını yapabilirler. Yeni doğan bebekler altını ıslattığında, uzun süre bezleri değiştirilmezse genital bölgeleri tahriş olabilir. Bu yüzden bekletilmeden günde 3-4 saatte bir bez değişimi yapılmalıdır. Genelde emzirdikten sonra bez değişimi yapmak daha uygundur. Her defasında bebeğin genital bölgesi pamuk ve suyla temizlenmelidir. Islak kalmamasına da özen gösterilmelidir. Pişik olması durumunda, çinko asit içeren kremler kullanılabilir. Kız bebeklerde 1-2 hafta beyaz akıntıları olabilir, bu normaldir.

Bebek Bakım Çantası Nasıl Olmalıdır?

Bebeğinizle birlikte dışarı çıkmaya hazırlanırken, dışarıda olası bazı durumlara karşı hazırlıklı ve temkinli olmak gerekir. Çantayı hazırlarken bebeğinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlamalısınız. Bebek bakım çantaları özellik olarak rahat ve biraz geniş olmalıdır. İsteğe göre sırt çantası ya da kol çantası şeklinde olanları tercih edebilirsiniz. Çanta içerisinde aradığınızı rahat şekilde bulabilmeniz için, iç kısmında cepleri olanları tercih etmeniz daha çok avantaj sağlayacaktır. Bakım çantasında olmazsa olmaz bazı malzemelerin listesi ise;

Bebek bezi: Bebek bezini dışarıda bulunacağınız her 2 saat için, bir tane bulundurmalısınız. Yine de bir tane yedek olarak almakta fayda var.

Krem: Pişik kremini de yanınızda bulundurmalısınız. Seyahat boylarından alıp çantaya atarak, yer kaplamasının da önüne geçmiş olabilirsiniz.

Islak mendil: Islak mendiller de olmazsa olmaz olan malzemelerdendir. Bebeğinizin üzeri kirlendiğinde, yedek kıyafette yoksa yanınızda ıslak mendil kurtarıcı olabilir. Emzirme sonrası bebeğinizi temizlemeniz gerektiğinde de ihtiyaç duyabilirsiniz. Islak mendilin de seyahat boyundan alabilirsiniz.

Bez değiştirme örtüsü: Genellikle bakım çantası aldığınızda bez değiştirme örtüsü de içinde bulunur, ancak ufak gelebilir. Daha uygun boyunu yanınıza alarak rulo şeklinde çantaya yerleştirin. Daha az yer kaplayacaktır.

Önlük ve el bezleri: Her beslenme öğünü için birer tane yanınızda bulundurun. Yer kaplamayacağı için, daha fazlasını da yedek olarak yanınıza alabilirsiniz.