Yenidoğan bebeğin bakımı nasıl olmalı?

Uz. Dr. Dicle İnanç , genç anne ve babalara bazı tavsiyelede bulundu.

Uz. Dr. Dicle İnanç , "Doğum gerçekleşti… Genç anne ve baba büyük bir mutlulukla bebeklerini kucakladı… Aile bireyleri ve arkadaşlar derken, bu mutlu günlerinde yanlarında oluşan kalabalık çekilince, genç anne baba bebekleri ile baş başa kaldı. Şimdi bütün görev, genç anne babaya düşüyor.

Anne babalar hamilelik döneminde bebek bakımı ile ilgili kitaplar okumuş, kurslara katılmış ya da eğitimler almış olsalar da, yanlarında tecrübeli büyükleri bulunmayan çiftler, büyük korku ve endişeler yaşayabiliyor. Genç anne babanın bilmesi gereken en önemli nokta, her şeyin mükemmel olmasının gerekmediği ve her bebeğin farklı gelişim gösterdiği.

Bir çocuğun hayatında en önemli rolü öncelikle anne üstlenir. Kadın, hamile kaldığı andan itibaren yeni bir rol kazanmış olur. Hamilelik, bebeğin ilk kalp atışlarının, ilk tekmelerinin sevinciyle gelen özel bir dönemdir. “İyi bir anne olabilecek miyim?” kaygısını her anne adayı taşır ancak genç yaşta anne olmak bu kaygıyı daha da artırır.

PANİKLEMEYİN! BEBEK BAKIMINI KONUSUNDA BİR BÜYÜĞÜNÜZÜN ÖNERİLERİNİ ALIN

Anne, mutlaka eşi dışında fikrini alabileceği bir büyüğü ile bebek bakımını paylaşmalıdır. Genç anne adayının pek çok sorusunun karşılığı güvenilir bebek bakım kitaplarında bulunsa bile, bebeğin doğumu ile ailenin hayatına giren ve bundan sonra bebeği takip edecek çocuk doktoru da güvenilir bir şekilde yanıtlayacaktır.

BEBEĞİNİZİ 2-3 SAAT ARA İLE EMZİRİN

Yenidoğan bebeklerin sık sık emzirilmesi hem anne sütünün devamlılığı hem de bebekte gelişebilecek sarılığı- kan şekeri düşüklüğünü önlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle bebekler yenidoğan döneminde mutlaka 2-3 saat ara ile emzirilmelidir.

İLK 4-6 AY BEBEĞİNİZİ SIRT ÜSTÜ YATIRIN

Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebeklerin yüzüstü pozisyonda yatışı ile ani bebek ölüm sendromu [SIDS] arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle ilk 4-6 ay bebeklerin sırtüstü pozisyonda yatırılması önerilmektedir. Yine aynı nedenlerden, ilk 1 sene yastık kullanımı tavsiye edilmemektedir.

İLK 6 AY SADECE ANNE SÜT VERİN

Eğer bebek çiş ve kaka yapıyorsa (günde 6-8 kez dışkılama), doğum sonrası kilo verdikten sonra zamanında doğan bebekler için haftada 150-200 gram almışsa annenin endişelenmesine gerek yoktur. Bebek sık sık emzirilmelidir. Ancak su ya da şekerli su verilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Ek gıdalar da sadece anne sütü ile beslenen bebeklere 6’ıncı aydan sonra, mama ile beslenen bebeklere ise 4-6 ay arasında verilmeye başlanabilir. Bu aylardan önce ek gıda verilmesi gıda alerjilerini artırarak, ishale neden olabilmektedir.

ISLAK MENDİL KULLANMAYIN

Bebeğin alt temizliği 1’inci aya kadar pamuk ve su ile yapılmalı. Islat mendil bu dönemde tahriş edici olabilir. 1’inci aydan sonra katkı maddesi ve parfüm içermeyen ıslak mendil kullanılabilir.

Bebeğinizin oda sıcaklığı 21-24 C arasında olmalı

Bebeğini sağlıklı olarak büyütmek isteyen anneler, oda ısısını 21-24 C arasında tutmalı. Ev sık sık havalandırılmalıdır. Bebeklerin kat kat kalın giydirilmesi kesinlikle sağlıklı değildir. Uygun havalarda bebek ile sık sık yürüyüş yapmak, hem anne hem de bebeğin rahat uyuması için gereklidir.

BEBEĞİNİZİ HER GÜN YIKAYIN

Bebeklerin her gün ya da gün aşırı yıkanması tavsiye edilmektedir. Bunun için havaların sıcak ya da soğuk olması fark etmez. Banyo suyu sıcaklığı annenin elini yakmayacak şekilde 37 derece olmalıdır.

ATEŞİ YÜKSELİRSE DOKTORUNUZA DANIŞIN

Yeni doğan bebeğin ateşi makattan veya koltuk altından ölçülebilir. Kullanım açısından pratik olan kulaktan ateş ölçen aletler 0-2 yaş arası çocuklar için uygun olmayabilir. Yeni doğan bebeğin ateşi koltuk altından 37.5, makattan 38 üzerinde olduğu zaman üzeri inceltilmeli ve en kısa zamanda doktor ile temasa geçilmelidir.

HER BESLEMEDEN SONRA MUTLAKA GAZINI ÇIKARIN

Bebeğin gaz sorunu oluşmaması için annenin de yediklerine dikkat etmesi gerekir. Bebeğin gazı, her beslemeden sonra çıkarılmalıdır. Karnı doyan bebeğin bir miktar kusması normaldir. Ancak fışkırır tarzda, yeşil renkte kusuyorsa, karın şişliği ve emmede azalma varsa mutlaka doktor görmelidir." dedi.