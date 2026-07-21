Yeniden Refah’tan Özgür Özel’in yeni partisine ilk yorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı yönündeki açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “CHP içinde kalmak için büyük mücadele verdiler ama Kılıçdaroğlu yönetimi ile anlaşmak, uzlaşmak mümkün olmadı. Anlaşılan o ki Türk siyasi hayatı bir parti daha kazanmış oldu. Türkiye demokrasisi açısından, milletimiz açısından bu ayrılığın hayırlı olmasını; demokrasimize, hukukumuza ve siyasetimize katkılar sağlamasını diliyorum. Kendi kararlarıdır. Bize o karara saygı duymak düşer.” dedi.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan başkanlığında İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan Haftalık Olağan MYK toplantısı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, basın açıklaması düzenledi.

Ahbap Soruşturması: Devlet buharlaşan milyarların peşine düşmek için neden 4 yıl bekledi?

Açıklamasında deprem döneminde topladığı bağışlarla gündem olan Ahbap Derneği'ne yönelik mali operasyonu, Yeniden Refah Partisi olarak, sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

“Yardımlaşma duygularını zedeleyen, güveni yok eden, istismarlardan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz. Ancak bu türden operasyonların cep telefonlarındaki özel yazışmalar sızdırılarak magazin boyutuna taşınmasını da hukuk dışı bir tutum olarak görüyoruz. Ayrıca üç yıllık hırsızı ve buharlaşan milyarlarca liranın peşine düşmek için bugüne kadar beklenilmesini de devlet ciddiyetiyle bağdaştıramıyoruz.

Devlet 7 gün 24 saat uyanık olmak, vatandaşı çetelerden de, örgütlerden de, yan kesicilerden de korumak zorundadır. Bununla birlikte, yine İstanbul merkezi olarak başlatılan bahis şikesi soruşturmasını da destekliyoruz. Geç bile kalındığını düşünüyoruz. Bir noktaya da dikkat çekiyoruz: bu tür soruşturmalar gündem değiştirme amacıyla yapılmamalıdır. Sansasyondan uzak kalınmalıdır. Gerçeklikler, sansasyonel ve magazinel bilgi sızdırmalarının kurbanı olmamalıdır. Bahisler bitmeden şike olayları bitmez. Legal bahislerin gece gündüz reklamı yapılırken de illegal bahisler sona ermez. Türkiye’de kumar ve bahis reklamlarla, şaşalı yaşamlarla özendiriliyor. Milli Piyango’nun sitesinde bile çocuklar animasyonlarla şans oyunlarına yönlendiriliyor. Bu sebep-sonuç ilişkisini görmeyenler bahis ve şike mücadele edemezler. Etseler bile bir netice elde edemezler.”

“Başta SMA olmak üzere nadir ve pahalı hastalıkları SGK'nın ödeme listesine, kapsamına alın”

Nadir hastalıkla konusuyla ilgili olarak hükümete çağrıda bulunan Kılıç, “Yeniden Refah Partisi olarak, başından itibaren nadir hastalıklar konusuna dikkat çekiyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, devletin olduğu yerde vatandaşın ele güne muhtaç olmaması gerektiğini, SMA Tip 1 çocuklar vesilesiyle defalarca ifade etti. Ama konu sadece bundan ibaret değil. SMA Tip 1 başı olmak üzere nadir ve tedavisi pahalı ilaçlar gerektiren hastalıklar nedeniyle mağdur milyonlar var ülkemizde. SMA, lösemi, ilik hastalığı gibi hastalıklarda yeni tedaviler ve ilaçlar üretiliyor. Ancak SGK bu tedavi yöntemlerini ve ilaçları maalesef karşılamıyor. En bilinen ve en çok hassası olan grup, SMA hastası çocuklarımız. SMA hastalarının tamamının tedavisi için gereken para, 2026 merkezi yönetim bütçesinin binde sekizi kadar. Bakın, %1'i kadar bile değil. Mağduriyetlere neden olan bir diğer hastalık, ilik hastalığı. Nedir ilik hastalığı? Bu hastalık, lösemi tedavisi sonrasında ilik uyumuyla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Doktorların tedavi için önerdikleri bir ilaç var aslında. Türkiye'de eczanelerde yasal olarak satılıyor ama SGK, maalesef satışı yasal olan bu ilacı da karşılamıyor. Fiyatı 570 bin lira, yirmi asgari ücret tutarında. Allah başa vermesin, nasıl karşılasın bir baba bu parayı? Hukuk yoluna gidenler de son dönemde davalardan maalesef olumsuz sonuçlar alıyorlar. SGK, piyasada izinli olarak bulunan bu ilacı karşılamıyor. Devlet maalesef bu konuya da el atmıyor. Bu insanlar ne yapsın? Kampanya mı yapsın? Aç mı kalsın? El aleme el mi açsın? Her yıl faiz ödemeleri için harcanan paranın çok değil, onda biri bile SGK'nın karşılamadığı tüm tedavileri ve tüm ilaçları karşılamaya yeter. Lütfen bu konuya el at. Hükümete sesleniyor: başta SMA olmak üzere nadir ve pahalı hastalıkları SGK'nın ödeme listesine, kapsamına alın.” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız, küçük esnafımız kan ağlıyor”

Kılıç, esnafın yaşadığı mağduriyete de dikkat çekerek, “Esnafımız, küçük esnafımız kan ağlıyor. Mobilyacılarımız aynı şekilde yaşam savaşı veriyor. Esnafımız kredi kaynaklarına ulaşamıyor. Ulaşmak için borcu yoktur yazısı alması gerekiyor ama borcunu ödemeye para bulamıyor. Borcu yoktur yazısı alamadığı için krediden de yararlanamıyor. Bu ne yaman bir tezattır. Esnaf parasız kaldığı için para arıyor; devlet borcunu kapat da gel diyor. Yapılması gereken bellidir. Öncelikle esnaf kefalet kooperatiflerinin verdiği kredilerin limitleri, piyasa gerçekleri ve paranın değer kaybı doğrultusunda güncellenmelidir. Yani kredi limitleri yükseltilmelidir. Esnafa krediyi verin, esnaf krediyi aldıktan sonra borcunu ödesin, kalanıyla da işini görsün. Dolmuşu yenilesin, taksiyi yenilesin, rafları yenilesin, buzdolabını yenilesin, mal ve ürün stoğunu güncellesin. Ayakta kalsın, hayatta kalsın, mahalleye, şehre, kente sahip çıksın. Esnaf sokağın can damarıdır. Esnaf piyasanın kalbidir. Hükümete İstanbul'dan sesleniyoruz: esnafı üzmeyin, esnafı küstürmeyin. Zaten gerçek usulde vergilendirme zorunluluğu, defter zorunluluğu, POS cihazı gibi ek mali yükler nedeniyle esnafımızın beli büküldükçe büküldü. Bir durun, bir darbe daha vurmayın. Esnafı rahat bırakın.” diye konuştu.

“Emekliye ara zam olmazsa olmaz diyoruz”

“İstanbul'dan hükümete bir çağrımız daha var. Emeklilerimize ve emekçilerimize ara zam verin. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. İsmarlamaya göre TÜİK verilerine göre Temmuz'da yapılan zam 3.552 lira. Maaşın geleceği rakam 23 bin 552 lira. Bu haliyle bile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısına ancak ulaşabiliyor. Çağrımızı yeniliyoruz: emekliye ara zam olmazsa olmaz diyoruz.”

“Özgür Özel’in yeni parti açıklamasına ilk yorum”

Kılıç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Özgür Özel’in, CHP’nin grup toplantısındaki vedasıyla yeni partiyi duyurmasına ilişkin soruya Kılıç, şu yanıtı verdi:

“Hayırlı olsun. Yolları açık olsun. CHP içinde kalmak için büyük mücadele verdiler ama Kılıçdaroğlu yönetimi ile anlaşmak, uzlaşmak mümkün olmadı. Ayrılma kararı aldılar. Türkiye demokrasisi açısından, milletimiz açısından bu ayrılığın hayırlı olmasını; demokrasimize, hukukumuza ve siyasetimize katkılar sağlamasını diliyorum. Kendi kararlarıdır. Bize o karara saygı duymak düşer. Anlaşılan o ki Türk siyasi hayatı bir parti daha kazanmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak bizim hedefimiz önümüzdeki ilk seçimde iktidar olmaktır, iktidar ortağı olmaktır. Milli Görüş’ün, adil düzenin çözüm reçetelerini Türkiye’nin yönetimine yansıtmaktır. Yeniden Refah Partisi, bugün genel başkanımızın dirayetli ve sağlam duruşu sayesinde güçlü vurguları ve net siyaseti istikametinde zaten Türkiye’de ana muhalefet boşluğunu dolduran bir siyasi parti durumundadır. Sayın genel başkanımız bugün Yeniden Refah Partisi’nin lideri olarak aynı zamanda ana muhalefet lideri misyonunu üstlenmektedir. Hakikati seslendiren biziz. Gözünü daldan budaktan sakınmayan biziz. Gerçekleri haykıran biziz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen biziz. Bunun sonu inşallah iktidarla taşlanacaktır. CHP’yi takip ediyoruz ama asılı kendi işimize bakıyoruz.”

“Milletimiz son noktayı kendi iradesiyle koymalıdır”

Çözüm sürecinde hızlanan trafiğe ve gelinen aşamaya ilişkin de Kılıç, şöyle konuştu:

“Sayın Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret kararı aldı. Belli ki çıkacak çözüm süreci yasaları ile ilgili tavırlarını ortaya koyacaklar. MHP liderinin Öcalan’a statü talebi var. Gündeme getirecekleri konular Abdullah Öcalan’a statü talebini de kapsıyor mu, kapsamıyor mu; bilmiyoruz ama genel başkanımızın dediği gibi statüsü bellidir. İmralı’da müebbet hükümlüsüdür diyoruz. Öte yandan kritik konuların, yasaların, anayasa ve kanun ihtiyaçlarının aziz milletimizin oyuna sunulması gerektiğine ilişkin en başta seslendirdiğimiz görüşü bir kere daha yineliyoruz. Bu konuda kritik kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde alınsa da halk oyuna sunulmalıdır. Milletimiz son noktayı kendi iradesiyle koymalıdır. Referandum çok önemli bir süreç.”