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Siyaset Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!
Siyaset

Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 21:53:00 - 2023-08-17 22:39:14
Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun İstanbul adaylığına tokat gibi cevap!

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmasını değerlendirdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı olma hayaliyle Türkiye’yi karış karış dolaşıp, sorumlu olduğu İstanbul’u terk etti. Seçim hezimetinden sonra da CHP Genel Başkanı olmak için gizli toplantılar düzenledi ancak bunu da başaramayınca İBB adaylığını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu’nun adaylığını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yine bir seçim sendromu ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Bekin, “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı hesap hataları sonucu suçlu olarak imlenmesi ister istemez CHP içinde karışıklık, ayrışma ve kutuplaşmayı beraberinde getirdi.” dedi.

Bekin, bu süreçte İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda umduğunu bulamadığını ve seçim sonrası CHP içinde yaşanan iç kanamayı fırsata çevirmeye çalıştığını dile getirdi.

İmamoğlu’nun günübirlik politikalar ve yapay gündemlerle kamuoyunu meşgul ettiğini belirten Bekin, şöyle konuştu:
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Büyük kentsel dönüşümün kaplumbağa hızıyla ilerlemesi, çileye dönüşen ve kangrenleşmeye yüz tutan şehir içi trafik sorunu ve halen çözüme kavuşmayan su sorunu gibi problemler başarısızlığın bir tezahürüdür. Bu nedenle İmamoğlu ile İstanbul’un yeniden hizmet görmesi pek mümkün olmayıp, beklenenin aksine çözümsüzlüğü ve hizmetsiz bir ortamı ortaya çıkaracaktır.

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