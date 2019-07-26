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Yeniden Refah’tan Akit’e ziyaret!

Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Yönetimi ve üyeleri, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Yeniden Refah’tan Akit’e ziyaret!

 Haber Merkezi 

Yeniden Refah PartisiKüçükçekmece İlçe Teşkilatı Yönetimi ve üyeleri, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Küçükçekmece İlçe Teşkilatı, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcıları Tunay Caferoğlu ve Erbay Caferoğlu öncülüğündeki ziyaretçilerin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı.

İlçe teşkilatının gençlik kollarından isimlerin de olduğu heyet, parti çalışmaları hakkında Karahasanoğlu’na bilgi verdi. Çalışmalarında başarılar dileyen Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Küçükçekmece
  3. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu
  4. Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  5. Fatih Erbakan
  6. Akit Medya Grubu
  7. Tunay Caferoğlu
  8. Erbay Caferoğlu

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